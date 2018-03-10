Националисты будут блокировать российские посольства в ходе выборов

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" обещают блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта во день выборов президента РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ВО "Свобода".

"Объединенные силы националистов —" Свобода "," Правый сектор "," Национальный корпус"- не допустят в Украине голосования за президента Московии. 18 марта 2018 на Московии выбирать президента, точнее — переизбирать на новый срок Владимира Путина. В этот день — в четвертую годовщину аннексии Крыма — в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование… Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии ", — говорится в сообщении "Свободы".

По словам его авторов, акция продлится около всех дипучреждений России в Украине с начала и до конца голосования.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма.