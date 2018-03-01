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    Рада призвала мир не признавать итоги выборов президента РФ

    (обновлено: )569019
    Как утверждается в заявлении Верховной Рады, проведение выборов президента РФ "на временно оккупированной территории Украины является незаконным, следовательно, делает невозможным признание их результатов".
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада призвала Совет безопасности ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ не признавать результаты выборов президента Российской Федерации из-за голосования в Крыму, соответствующее обращение на заседании в четверг поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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    Выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. МИД Украины ранее направил России ноту протеста по поводу проведения выборов в Крыму, однако, как заявил глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев, эта нота не повлияет на организацию и проведение голосования в регионе.

    Как говорится в заявлении ВР, проведение выборов президента РФ "на временно оккупированной территории Украины является незаконным, следовательно, делает невозможным признание их результатов".

    "Обращаясь к Совету безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, ОБСЕ, Европейскому союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам, Верховная рада Украины призывает: в случае проведения голосования на временно оккупированной части территории Украины не признавать легитимности выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и его дальнейших решений", — говорится в документе.

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