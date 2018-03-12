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    Парубий оговорился и заявил о незаконных выборах президента Украины

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    Говоря о выборах президента России на территории Крыма, спикер Верховной Рады оговорился и заявил о готовящемся постановлении "в связи с подготовкой незаконных выборов президента Украины".
    Видео 112. Украина

    Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий допустил оговорку, выступая 12 марта на согласительном совете перед главами фракций. Он заявил, что готовится постановление "в связи с подготовкой незаконных выборов президента Украины".

    "На этой неделе планируется постановление о выборах. Это постановление об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента Украины. Это постановление инициировано фракцией "Народного фронта", — сказал Парубий.

    На сайте Верховной Рады опубликована информация о том, что Парубий подписал постановление, посвященное проведению выборов президента России на территории Крыма.

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