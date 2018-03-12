Парубий оговорился и заявил о незаконных выборах президента Украины

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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий допустил оговорку, выступая 12 марта на согласительном совете перед главами фракций. Он заявил, что готовится постановление "в связи с подготовкой незаконных выборов президента Украины".

"На этой неделе планируется постановление о выборах. Это постановление об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента Украины. Это постановление инициировано фракцией "Народного фронта", — сказал Парубий.

На сайте Верховной Рады опубликована информация о том, что Парубий подписал постановление, посвященное проведению выборов президента России на территории Крыма.

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