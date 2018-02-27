Парубий уточнил, когда Рада рассмотрит вопрос о создании антикоррупционного суда

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Парламент во вторник включил в повестку дня сессии законопроект о создании антикоррупционного суда, документ могут рассмотреть в первом чтении уже в четверг, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Включение президентского законопроекта о создании антикоррупционного суда и еще четырех альтернативных депутатских проектов поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Даю поручение безотлагательно рассмотреть этот законопроект на заседании комитета правовой политики. Если в среду комитет сможет рассмотреть и принять решение, у нас будет шанс в четверг включить этот документ в повестку дня и в четверг пройти его рассмотрение в первом чтении", — сказал Парубий на заседании Рады.

Президент Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.