Рада на низком старте: новый глава НБУ, Антикорруционный суд и нацбезопасность

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Повестка дня

Во вторник в парламенте стартует новая пленарная неделя. Накануне спикер Андрей Парубий провел заседание согласительного совета Рады, на котором озвучил ряд ключевых вопросов.

Планы у парламентариев, как всегда, наполеоновские. По словам Парубия, на эту сессию предлагается к рассмотрению 2900 законопроектов.

Во вторник, 27 февраля, парламент рассмотрит три блока вопросов: социальную защиту военных, финансовую политику и вопросы транспорта. Одним из законопроектов предлагается увеличить краткосрочные и основные ежегодные отпуска военным. Речь идет о том, чтобы не учитывать время проезда до места отпуска и возвращение в срок отпуска. Другим законопроектом — увольнять из воинской службы и исключать из личного состава ВСУ тех военных, которые отсутствуют по месту службы без уважительных причин больше двух месяцев.

В среду, 28 февраля, на рассмотрении будут ратификационные вопросы, в частности, вопрос о бизнес-омбудсмене.

А вот четверг, 1 марта, ожидается, что будет "горячим", ведь на повестке дня постановление об увольнении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"Это кадровый вопрос, который займет около полутора часов времени, он будет объемным, и мы должны проходить его по полной процедуре рассмотрения", — заявил Парубий.

Он также обратился к руководителям фракций с просьбой завершить до четверга, 1 марта, все политические консультации по этому вопросу.

Антикоррупционный суд и закон о нацбезопасности

На повестке дня новой пленарной недели также законопроекты о создании Антикоррупционного суда и о национальной безопасности.

Глава Рады Андрей Парубий допускает, что законопроект о создании Антикоррупционного суда может быть принят уже на текущей пленарной неделе. Такое мнение он высказал в программе "Свобода слова". "Если даже случится чудо и не проголосуют за повестку дня, я буду отдельным вопросом выносить (на голосование — Ред.) включение в повестку дня антикоррупционного суда", — подчеркнул Парубий в эфире телеканала ICTV.

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Спикер парламента отметил, что включение законопроекта в повестку дня даст возможность для рассмотрения его на профильном комитете. "Я сразу дам поручение профильному комитету немедленно рассмотреть законопроект про Антикоррупционный суд. И если мы в среду получим решение комитета, то у нас появляется возможность даже в четверг отдельным голосованием поставить его на рассмотрение и проголосовать в первом чтении", — предполагает Парубий.

Глава Рады отметил, что ко второму чтению будут подаваться поправки, будут идти дискуссии по рекомендациям Венецианской комиссии. "В частности, будет дискуссия об уменьшении требований к судьям. Потому что, исходя из того, что предлагается сейчас, мы просто можем не набрать этих судей. Нужно также определить минимальное количество судей, необходимых для работы суда", — добавил он.

В целом Парубий считает, что до начале мая есть все необходимые предпосылки, чтобы Антикоррупционный суд был создан с соблюдением всех регламентных процедур.

Напомним, повышение цен на газ для населения и принятие закона о создании Антикоррупционного суда являются основными требованиями МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Однако до сих пор стороны не достигли согласия. В частности, в МВФ подчеркивают, что законопроект не отвечает требованиям Венецианской комиссии.

Планируется, что рассмотрят депутаты и новый закон о нацбезопасности, поданный президентом Петром Порошенко в Раду 23 февраля и обозначенный как неотложный.

В Раде поговаривают, что от его принятия будет зависить, даст ли США обещанные Javelin.

"Президентом представлен и признан как неотложный законопроект о нацбезопасности и обороне… Основные постулаты, заложенные в этот законопроекте — будет четко определено, какие службы и учреждения будут входить к нацбезопасности и обороне, обеспечивать этот момент — СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы, спецназ и так далее", — ранее говорила представитель президента в Раде, нардеп Ирина Луценко.

По ее словам, в законопроекте также определена стратегия Украины в одностороннем порядке по стандартам НАТО.

Аудиторы НАБУ

В то же время Парубий пожаловался, что в Украине возникла "нештатная ситуация" при отборе аудитора НАБУ. Двое из трех кандидатов написали заявления, что не желают принимать участие в отборе. Спикер Рады выразил надежду, что антикоррупционный комитет ВР 28 февраля в ходе своего заседания сможет подготовить новое решение по этому вопросу.

Согласно действующему законодательству, проверять НАБУ, должны три аудитора (от президента, Кабмина и Верховной Рады).

В 2017 году на пост аудитора НАБУ были предложены профессор Академии адвокатуры Сергей Гончаренко, бывший прокурора США Марта Борщ и бывший прокурор Испании Карлос Кастренсана. Однако ни один из них не набрал достаточного количества голосов во время рейтингового голосования в парламенте.

26 мая аудитором НАБУ от Кабмина был выбран доктор юридических наук Михаил Буроменский. А вот президент и парламент аудиторов НАБУ пока так и не назначили. Рада несколько раз выносила разные кандидатуры на голосование, но ни одна не нашла поддержки в зале. Предлагалось, в частности, назначить аудитором заместителя генинспектора департамента юстиции США Роберта Сторча или коммерческого аудитора Найджела Брауна.

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Мнения

По поводу того, решится ли в ближайшее время судьба Антикоррупционного суда в парламенте, эксперты настроены не слишком оптимистично.

По мнению эксперта Института политического образования Александра Солонтая, все зависит от давления со стороны общества.

"Если давление общества будет дальше высоким, то тогда мы можем сказать, что уже весной мы будем иметь соответствующий закон. Если же давление общества будет слабым, то можем сказать, что весь год будет волокита вокруг закона и только в конце этого года его примут, потому что это станет элементом президентской кампании предвыборной", — прогнозировал Солонтай.

Аналогичное мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказывал и политолог Петр Олещук.

По его словам, на сегодняшний день наиболее противоречивый аспект связан с процедурными моментами формирования этого судебного органа, о чем говорят и на Западе. То есть, чтобы не превратить вновь Антикоррупционный суд на какой-то очередной филиал Печерского суда.

"ВРУ сейчас стоит в достаточно сложной ситуации. Потому что, с одной стороны, существует достаточно жесткое и недвусмысленное требование принятия конкретной редакции законодательства об антикоррупционном суде. С другой стороны, это не соответствует глубинным интересам большинства депутатов. Поэтому я думаю, они будут пытаться банально тянуть время…И в конечном счете это приведет к еще более тупиковой ситуации, к еще более громким скандалам и, возможно, даже объявлению о разрыве сотрудничества со стороны МВФ по отношению к Украине", — допускал Олещук.

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, борьба с коррупцией, которую требует Запад от Украины, — это уже притча во языцех. Антикоррупционный суд — это уже просто реакция на то, что нет других подвижек по улучшению качества бизнес-климата в стране.

"Но коррупция — это уже притча во языцех, ее уже не рассматривают просто как коррупцию, а как производную от того, что в Украине не делалось очень многое, и в том числе, очень много структурных реформ пробуксовывают. Антикоррупционный суд, который от нас требуют, — это уже просто реакция на то, что нет других подвижек по улучшению качества бизнес-климата. Антикоррупционный суд — очень мощный рычаг влияния на тех, от кого зависит изменения качества бизнес-климата в стране", — отмечал Устенко.

По материалам из открытых источников интернет