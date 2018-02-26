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    Холодницкий усомнился в перспективах работы Антикоррупционного суда в Украине

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    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (178)

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    По словам антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, даже после того как закон об антикоррупционном суде будет принят, этот институт заработает еще не скоро. В частности, из-за проблемы с отбором судей через конкурсы.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Руководители Национального антикоррупционного бюро Украины(НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) потеряли веру в то, что расследованные ими дела уже в этом году будет рассматривать специализированная судебная институция, сообщается в статье DW.

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    "Одни политики говорят, что проголосуют в марте, другие обещают в мае. Я скептичен относительно создания этого суда в этом году. Потому что проголосовать, а потом еще создать — так быстро это не делается, а мы уже год только дискутируем, каким должен быть антикоррупционный суд", — сказал руководитель САП Назар Холодницкий.

    По его словам, за год ситуация не изменилась, судьи до сих пор не имеют в своем графике свободных мест для назначения слушаний по коррупционным делам.

    "Дела переносятся на два-три месяца, у судей болезни, отпуска, командировки, люстрации, увольнения. И таким образом наши дела тормозятся", — констатирует Холодницкий.

    На создание антикоррупционного суда прокуроры ждут уже более двух лет. За это время НАБУ направило в суд 116 громких коррупционных дел, однако до сих пор ни один из топ-коррупционеров не осужден. 44 дела остаются вообще без рассмотрения.

    При этом, в некоторых производствах подготовительное заседание не может состояться более года, отмечают в НАБУ и САП.

    Назар Холодницкий указывает на то, что даже после того как закон об антикоррупционном суде будет принят, этот институт заработает еще не скоро. В частности, из-за проблемы с отбором судей через конкурсы.

    "Конкурсы к САП показали, как трудно набрать прокуроров, когда мы из трехсот претендентов смогли выбрать только четырех, то представьте какой конкурс будет на суд", — заявил антикоррупционный прокурор.

    Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.

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