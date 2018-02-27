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    Парубий о последствиях досрочных выборов: страна остановится на год

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    Политический кризис: страна в тупике (125)

    (обновлено: )117308
    Спикер ВР подчеркнул, что досрочные выборы снимут с повестки дня вопрос создания Антикоррупционного суда, формирования нового состава Центризбиркома, снятие депутатской неприкосновенности и других реформ.
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Досрочные парламентские выборы не дадут принять ряд важных решений, которые запланированы на весну, в частности, законопроект об Антикоррупционном суде; развитие страны остановится минимум на год, заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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    По его словам, досрочные выборы снимут с повестки дня вопрос создания Антикоррупционного суда, формирования нового состава Центризбиркома, снятие депутатской неприкосновенности и других реформ.

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    "И это минимум на полгода – при условии, что быстро и оперативно заработает новый парламент. А если нас ожидают долгие спикериады, то это может длиться и до года. Это фактически остановить страну на год", — заявил Парубий в эфире телеканала ICTV.

    В то же время спикер подчеркнул, что для объявления досрочных выборов нет причин, поскольку коалиция не распалась, есть сформированное правительство, а Верховная Рада нормально работает, "а именно невыполнение этих пунктов является условием для роспуска парламента".

    Также Парубий высказал мнение, что законопроект о создании Антикоррупционного суда может быть принят уже на текущей пленарной неделе, а в начале мая есть все необходимые предпосылки, чтобы суд был создан, с соблюдением всех регламентных процедур.

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    Ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США", в котором упомянул Украину. В докладе, кроме конфликта в Донбассе, оценивается возможность проведения досрочных выборов из-за недовольства населения действиями нынешней власти в Украине. 

    Напомним, очередные выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2019 года. 

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