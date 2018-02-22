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    Парубий: нардеп Бакулин не выходит на связь для дачи показаний

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    Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин не выходит на связь, а его помощники не берут трубку.
    Евгений Бакулин
    Фото 112.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин не вышел на связь для дачи объяснений.

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    Об этом сегодня журналистам сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

    "Сейчас он не выходит на связь. Помощники перестали брать трубку. Но законом предусмотрено, что у него есть пять дней и если он это право (на объяснение, — ред.) не использует, тогда регламентный комитет рассмотрит представление", — цитирует РБК-Украина Парубия.

    Ранее сообщалось, что представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина поступило в парламент.

    Подозрения ГПУ связаны с делом о закупке буровых вышек для "Нафтогаза Украины", который Бакулин возглавлял в 2010-2014 годах. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, а позднее Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 миллионов гривен.

    В день задержания Бакулина министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил причины ареста: "В рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли, сотрудниками МВД сегодня задержан глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Евгений Бакулин. Только по трем расследуемым Следственным управлением МВД эпизодам действия преступной группы, сумма ущерба государству оценивается в сумму около 4 миллиардов долларов США".

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    Осенью 2014 года состоялись парламентские выборы, на которых Бакулин был избран в Раду по мажоритарному округу №106. Входит во фракцию "Оппозиционный блок".

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