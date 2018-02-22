Парубий: нардеп Бакулин не выходит на связь для дачи показаний

Фото 112.ua

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин не вышел на связь для дачи объяснений.

Об этом сегодня журналистам сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

"Сейчас он не выходит на связь. Помощники перестали брать трубку. Но законом предусмотрено, что у него есть пять дней и если он это право (на объяснение, — ред.) не использует, тогда регламентный комитет рассмотрит представление", — цитирует РБК-Украина Парубия.

Ранее сообщалось, что представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина поступило в парламент.

Подозрения ГПУ связаны с делом о закупке буровых вышек для "Нафтогаза Украины", который Бакулин возглавлял в 2010-2014 годах. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, а позднее Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 миллионов гривен.

В день задержания Бакулина министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил причины ареста: "В рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли, сотрудниками МВД сегодня задержан глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Евгений Бакулин. Только по трем расследуемым Следственным управлением МВД эпизодам действия преступной группы, сумма ущерба государству оценивается в сумму около 4 миллиардов долларов США".

Читайте также: DW: Луценко, портрет политического генпрокурора в интернете

Осенью 2014 года состоялись парламентские выборы, на которых Бакулин был избран в Раду по мажоритарному округу №106. Входит во фракцию "Оппозиционный блок".