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    Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией"

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    По мнению спикера парламента Андрея Парубия, Литва является для Украины "большой помощью в борьбе за нашу независимость". Он добавил, что РФ "сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украина и Литва".
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией". Об этом он заявил на торжественной церемонии, посвященной столетию восстановления литовского государства, сообщает Sputnik Литва.

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    По его словам, Россия "сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украина и Литва".

    Он добавил, что Вильнюс помогает Киеву "бороться за независимость".

    "И сегодня Литва является для нас большой помощью в борьбе за нашу независимость. Мы, украинцы, всегда восхищались силой и патриотизмом литовского народа", — сказал Парубий.

    Украина и страны НАТО не раз обвиняли Россию в "агрессии". В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва никому не угрожает и не намерена ни на кого нападать.

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