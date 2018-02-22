КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией". Об этом он заявил на торжественной церемонии, посвященной столетию восстановления литовского государства, сообщает Sputnik Литва.

По его словам, Россия "сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украина и Литва".

Он добавил, что Вильнюс помогает Киеву "бороться за независимость".

"И сегодня Литва является для нас большой помощью в борьбе за нашу независимость. Мы, украинцы, всегда восхищались силой и патриотизмом литовского народа", — сказал Парубий.

Украина и страны НАТО не раз обвиняли Россию в "агрессии". В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва никому не угрожает и не намерена ни на кого нападать.