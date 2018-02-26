Парубий о досрочных выборах: "давайте эту тему отложим в сторону"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий опроверг слухи о подготовке к досрочным парламентским выборам.

На минувшей неделе ряд СМИ сообщил о намерении команды президента Петра Порошенко провести в ближайшее время досрочные парламентские выборы, которые якобы запланированы на осень, ради чего пропрезидентская фракция должна выйти из коалиции и таким образом дать законодательное основание для роспуска Рады. По закону, парламент может быть распущен не позднее, чем за год до плановых выборов, поэтому теоретически время на это есть.

"Во время согласительного совета я услышал уже несколько выступлений о досрочных выборах. Давайте эту тему отложим в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах. У меня нет сомнений, что сценарий дестабилизации и досрочных выборов — это внешний сценарий. И хочу вам сообщить, что выборы в Верховную Раду состоятся согласно Конституции в последнее воскресенье октября 2019 года", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

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