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    Украина может создать военную бригаду с Молдовой и Грузией - Парубий

    (обновлено: )8502
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран пройдет в Киеве.
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Опыт создания военного альянса по образцу украинско-польско-литовской бригады может быть использован в отношениях с Молдовой, Украиной и Грузией, заявил в пятницу спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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    Ранее главы парламентов Молдавии, Грузии и Украины подписали в пятницу в Кишиневе декларацию о региональной безопасности, где подтверждена приверженность евроинтеграции.

    "Мы такой опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве по образцу украинско-польско-литовской бригады", — сказал Парубий информационному агентству УНН, отвечая на вопрос о военном сотрудничестве.

    Он уточнил, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран состоится в Киеве, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества, в том числе и военного.

    В сентябре 2015 года Украина, Польша и Литва подписали договор о создании трехсторонней литовско-польско-украинской военной бригады Литполукрбриг. Совместная бригада будет использоваться в операциях под эгидой ООН и ЕС. Среди главных задач нового военного подразделения — участие в международных усилиях по сохранению мира, укрепление военного сотрудничества в регионе и создание основ для образования боевой группы Евросоюза.

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