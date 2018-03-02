Украина может создать военную бригаду с Молдовой и Грузией - Парубий

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Опыт создания военного альянса по образцу украинско-польско-литовской бригады может быть использован в отношениях с Молдовой, Украиной и Грузией, заявил в пятницу спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Ранее главы парламентов Молдавии, Грузии и Украины подписали в пятницу в Кишиневе декларацию о региональной безопасности, где подтверждена приверженность евроинтеграции.

"Мы такой опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве по образцу украинско-польско-литовской бригады", — сказал Парубий информационному агентству УНН, отвечая на вопрос о военном сотрудничестве.

Он уточнил, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран состоится в Киеве, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества, в том числе и военного.

В сентябре 2015 года Украина, Польша и Литва подписали договор о создании трехсторонней литовско-польско-украинской военной бригады Литполукрбриг. Совместная бригада будет использоваться в операциях под эгидой ООН и ЕС. Среди главных задач нового военного подразделения — участие в международных усилиях по сохранению мира, укрепление военного сотрудничества в регионе и создание основ для образования боевой группы Евросоюза.