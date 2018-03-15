наверх
15.03.201803:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Политика

    Бортник о разрыве Договора о дружбе с РФ: знак того, что скоро выборы

    (обновлено: )136
    Политолог Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что решение о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ выглядело бы более обоснованным и целесообразным в 2014-2015 годах.
    Флаги Украины и России (РФ)
    kasjauns.lv/lv

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения и анализ о приостановлении или денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, а окончательное решение будет принимать президент. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. По ее словам, министерство также готовит предложения по выходу из органов СНГ и проводит анализ соглашений в его рамках.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
    Украина-Россия: упрямые факты против "большой сделки"

    Ранее член профильного комитета ВР Светлана Залищук заявляла, что такую инициативу МИД уже анонсировал министр иностранных дел Павел Климкин.

    Насколько своевременным является предложение отменить Договор о дружбе с РФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Действительно, это решение выглядело бы более обоснованным и целесообразным в 2014-2015 годах, когда начались события в Крыму и на востоке Украины. Сегодня это решение говорит о приближении избирательных кампаний, о том, что выборы — близко, и нужно поднимать эти политические темы, гуманитарные темы, с помощью которых власть борется за патриотический электорат и пытается доказать этому электорату, что власть у нас – тоже патриотическая", — пояснил Бортник.

    Читайте также: Украина и Польша: дружба до первой крови

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом