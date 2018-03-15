Бортник о разрыве Договора о дружбе с РФ: знак того, что скоро выборы

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения и анализ о приостановлении или денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, а окончательное решение будет принимать президент. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. По ее словам, министерство также готовит предложения по выходу из органов СНГ и проводит анализ соглашений в его рамках.

Ранее член профильного комитета ВР Светлана Залищук заявляла, что такую инициативу МИД уже анонсировал министр иностранных дел Павел Климкин.

Насколько своевременным является предложение отменить Договор о дружбе с РФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Действительно, это решение выглядело бы более обоснованным и целесообразным в 2014-2015 годах, когда начались события в Крыму и на востоке Украины. Сегодня это решение говорит о приближении избирательных кампаний, о том, что выборы — близко, и нужно поднимать эти политические темы, гуманитарные темы, с помощью которых власть борется за патриотический электорат и пытается доказать этому электорату, что власть у нас – тоже патриотическая", — пояснил Бортник.

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