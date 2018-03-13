Климкин призвал жителей Крыма бойкотировать выборы президента РФ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей Крыма не идти на выборы президента России и не оказывать помощи в их организации.

"Призываю не помогать российской оккупационной власти организовывать эти выборы, принимать участие в этих выборах. Сейчас ФСБ звонит и угрожает родным тех, кто не хочет идти на выборы", — сказал Климкин журналистам во вторник в Киеве и добавил, что "жители оккупированного Крыма живут в постоянном страхе".

"То, что нам нужно сделать, — это достичь того, чтобы был доступ у международных организаций к оккупированному Крыму", — уточнил министр.

Министр констатировал необходимость сохранять санкции и увеличивать международное давление на Россию. Также по его словам, необходимо создать неформальное объединение "группы дружбы Украины" по "деоккупации Крыма".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма. Верховная Рада Украины призвала бойкотировать и не признавать выборы президента РФ в Крыму.