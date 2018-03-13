Более 100 тыс человек досрочно проголосовали на выборах президента РФ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Досрочно проголосовали на выборах президента РФ к настоящему моменту более 100 тысяч человек, в том числе более 95 тысяч избирателей внутри страны, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Идет достаточно активно процесс досрочного голосования в том числе и в (нашей) стране, на сегодняшний день 95,5 тысячи", — сказал Булаев на заседании ЦИК.

Он также сообщил, что по состоянию на полдень вторника за рубежом досрочно проголосовали все избиратели на четырех участках в Австралии. "И более 21 тысячи избирателей проголосовали досрочно в составе отдельных групп избирателей в 33 странах", — добавил замглавы ЦИК.

Традиционно досрочное голосование в ходе федеральных кампаний организуют в ряде регионов для небольших групп избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, уходят в плавание, работают на полярных станциях и потому не смогут прибыть на избирательный участок в день голосования.

Так, с 25 февраля началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах страны, на судах, которые в день голосования 18 марта будут в плавании, на полярных станциях. Досрочно на выборах президента РФ смогут проголосовать и россияне на некоторых зарубежных избирательных участках, за границей досрочное голосование началось 2 марта.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента РФ на территории Крыма. Верховная Рада Украины призвала бойкотировать и не признавать выборы президента РФ в Крыму.