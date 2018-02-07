Наблюдателей СНГ от Киева не будет на выборах президента России

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Член ЦИК России Василий Лихачев заявил, что формирование миссии наблюдателей от СНГ на мартовских выборах президента России завершится к концу февраля, Украина в ней представлена не будет, но наблюдатели от Киева, вероятно, будут работать в миссиях БДИПЧ или ПА ОБСЕ.

"Сейчас, в конце февраля, закончит свою работу по формированию миссия СНГ, тоже они очень активно работают, наши коллеги", — сказал РИА Новости Лихачев, курирующий в комиссии вопросы международного взаимодействия.

Он отметил, что в рамках этой миссии в Россию планируется направить около 200 наблюдателей, но представителей Украины среди них, вероятно, не будет.

"Нет, они не будут в миссии СНГ. Я могу предполагать, прогнозировать, что представители Украины и представители США – есть уже такая информация — попадут в состав миссии или БДИПЧ ОБСЕ, или же парламентской ассамблеи ОБСЕ", — уточнил член ЦИК.

Ранее лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму.