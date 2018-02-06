В Раде намерены сорвать выборы президента России в Крыму

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Вчера "Народный фронт" зарегистрировал постановление, в котором мы обращаемся ко всему международному сообществу (с призывом — ред.) помешать проведению так называемых выборов президента (России) в Крыму", — приводит слова депутата "Украинская правда".

По словам Бурбака, голосование, в случае его проведения, будет "нелегитимным". В документе утверждается, что оно нарушает "Конституцию и законодательство Украины", а также "принципы и нормы международного права".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартовала в декабре 2017 года.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.