наверх
06.02.201820:05
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде намерены сорвать выборы президента России в Крыму

    (обновлено: )505011
    По словам лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, голосование на выборах президента России в Крыму, в случае его проведения, будет "нелегитимным".
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Появились фото возведения ж/д пролетов моста в Крым

    "Вчера "Народный фронт" зарегистрировал постановление, в котором мы обращаемся ко всему международному сообществу (с призывом — ред.) помешать проведению так называемых выборов президента (России) в Крыму", — приводит слова депутата "Украинская правда".

    По словам Бурбака, голосование, в случае его проведения, будет "нелегитимным". В документе утверждается, что оно нарушает "Конституцию и законодательство Украины", а также "принципы и нормы международного права".

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартовала в декабре 2017 года.

    Читайте также: Нацизм в Польше крепнет. Украинцам готовиться к погромам?

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пикет Генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину