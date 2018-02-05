Появились фото возведения ж/д пролетов моста в Крым

Строители приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста над акваторией Керченского пролива — процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

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Пролеты устанавливаются над водой методом продольной надвижки, который широко применяется в современном мостостроении. Конструкции собираются из заводских блоков на стенде на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами.

Скорость движения на данном этапе составляет около 45 миллиметров в минуту. Аналогичным способом на морских участках формировалось автодорожное полотно Крымского моста.