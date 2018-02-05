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    Фотоленты

    Появились фото возведения ж/д пролетов моста в Крым

    (обновлено: )64260
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста.
    most.life
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life

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    Строители приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста над акваторией Керченского пролива — процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

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    Пролеты устанавливаются над водой методом продольной надвижки, который широко применяется в современном мостостроении. Конструкции собираются из заводских блоков на стенде на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами.

    Скорость движения на данном этапе составляет около 45 миллиметров в минуту. Аналогичным способом на морских участках формировалось автодорожное полотно Крымского моста.

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