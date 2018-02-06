Выборы президента России. ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Российский Центризбирком во вторник зарегистрировал действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартовала в декабре 2017 года.

"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина", — указано в постановлении, принятом во вторник на заседании ЦИК.

Было указано время регистрации — 11.25. Сразу на заседании удостоверение о регистрации кандидата было передано его доверенному лицу.

Путин баллотируется на этих выборах в порядке самовыдвижения. По закону для регистрации ему как самовыдвиженцу нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 7,5 тысячи в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК 29 января.

Кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у самовыдвиженца Центризбирком принимает максимум 315 тысяч подписей. В целом в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК в итоге были сданы подписные листы с 314 837 подписями от всех регионов страны.

Для проверки достоверности у каждого из кандидатов методом случайной выборки определяется 60 тысяч подписей. Предельно допустимый процент брака — 5%, если доля недействительных подписей превышает этот порог, производится еще одна случайная выборка и проверка 30 тысяч подписей.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Удостоверение кандидата в президенты РФ Владимира Путина

Второго февраля состоялось заседание рабочей группы ЦИК, на котором были рассмотрены результаты проверки подписей, собранных в поддержку Путина. По итогам заседания замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил журналистам, что было выявлено лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, то есть 0,39% от общего объема отобранных для проверки подписей; это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

В воскресенье, 4 февраля, протокол об итогах проверки подписей был передан доверенному лицу кандидата. Как сообщил позже РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов со ссылкой на протокол ЦИК, документы, представленные в Центризбирком, подтверждают право Путина быть зарегистрированным кандидатом в президенты России.