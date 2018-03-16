Меджлис выдвинул Порошенко ультиматум по Крыму

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Меджлис угрожает устроить массовые протесты в Киеве, если руководство Украины не признает Крым "крымско-татарской национально-территориальной автономией", заявил один из лидеров организации, инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

Речь идет о закреплении в Конституции Украины статуса крымских татар, признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" Крыма в "национально-территориальную автономию". Соответствующий законопроект внес в Раду народный депутат Мустафа Джемилев.

По словам Ислямова, промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" Порошенко.

"У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно", — сказал он в интервью Роману Скрыпину.

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Если же ситуация не изменится, возле украинского парламента будут организованы протестные акции, пояснил Ислямов: "Поверьте мне, возле Верховной Рады не такой палаточный городок будет, которым был "МихоМайдан", — подчеркнул он.