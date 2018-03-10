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    Меджлис крымскотатарского народа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 61
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    Молоток судьи
    В Крыму арестовали членов Меджлиса, подозреваемых в вымогательстве
    17:43 24.11.2017
    119
    Согласно решению суда, мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца избрана для четверых человек, членов Меджлиса.
    Ильми Умеров. Архивное фото
    Госдеп США призвал РФ немедленно освободить замглавы Меджлиса Умерова
    00:54 04.10.2017
    162
    Симферопольский районный суд в конце сентября приговорил обвиняемого в "призывах к сепаратизму" замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.
    Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
    Порошенко на встрече с Эрдоганом осудил преследование РФ членов Меджлиса
    05:13 21.09.2017
    365Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Пресс-служба президента Украины сообщает, что "Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турецкой Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах".
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Архивное фото
    США обеспокоены приговором зампреду Меджлиса крымскотатарского народа
    00:21 14.09.2017
    232
    В Госдепе США заявили, что обвинения против Ахмета Чийгоза касаются демонстрации, "которая имела место еще до начала российской оккупации".
    Ахтему Чийгоз
    ЕС призвал РФ освободить Чийгоза и снять обвинения с Умерова
    01:41 12.09.2017
    119
    Ахмет Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года и приговорен к 8 годам лишения свободы.
    Встреча Мустафы Джемилева с президентом Турции Тайипом Эрлоганом
    Эрдоган провел закрытую встречу с лидером Меджлиса Джемилевым
    22:47 04.07.2017
    712
    Как сообщает пресс-служба турецкого лидера, встреча с лидером Меджлиса крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым прошла в президентском дворце в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.
    Европейский суд по правам человека
    Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ из-за действий российских властей в Крыму
    06:04 31.03.2017
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    Жалоба подана в связи со внесением российскими властями Меджлиса в список экстремистских организаций, а также в связи запретом его деятельности на полуострове.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Рада призвала мировое сообщество не признавать запрет Меджлиса в РФ
    11:29 05.10.2016
    388Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Верховный суд России на прошлой неделе признал законным решение о признании "Меджлиса крымскотатарского народа" экстремистской организацией. Проект постановления в Раде поддержали 248 народных депутатов Украины.
    День крымскотатарского флага в центре Киева
    США не признают решение ВС РФ о запрете Меджлиса в Крыму – Госдеп
    03:31 01.10.2016
    403Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как сообщил представитель Госдепартамента Марк Тонер, США не признают легитимность решения российского Верховного суда подтвердить запрет Меджлиса - органа самоуправления крымских татар.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины выразил протест РФ из-за запрета деятельности Меджлиса
    20:18 29.09.2016
    411
    МИД Украины выразил протест в связи с решением Верховного Суда РФ признать законным решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности.
    День крымскотатарского флага в центре Киева
    Верховный суд РФ подтвердил запрет Меджлиса крымскотатарского народа
    16:41 29.09.2016
    433Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Судья ВС заявил, что решение Верховного суда Крыма о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности "оставить без изменения". Организация признана "экстремистской" в РФ.
    Акция у админграницы с Крымом
    Чубаров заявил, что освобождение Крыма - дело времени
    01:17 25.09.2016
    2175Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Во время акции участники и волонтеры блокады Крыма прошлись шествием к админгранице с Крымом. Чубаров подошел вплотную к линии разграничения и заявил, что Крым был, есть и остается Украиной.
    Наталья Поклонская. Архивное фото
    Чубаров и Джемилев содействовали запрету Меджлиса в РФ - Поклонская
    15:22 19.05.2016
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    По словам крымского прокурора, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов проходят в России в качестве обвиняемых по ряду особо тяжких преступлений и объявлены в розыск.
    Джамала
    Чубаров: после победы Джамалы Крым ликует
    05:38 16.05.2016
    3241Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, во многих поселках крымских татар, где они проживают, люди выходили на улицы, были салюты, фейерверки.
    Наручники
    Борьба с терроризмом в Крыму. Кому выгодно повторение Чечни?
    13:54 14.05.2016
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    12 мая в Бахчисарае (Крым) сотрудники ФСБ задержали активистов запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Один из них якобы "организовывал террористическую деятельность" и якобы "склонил троих местных жителей" к соучастию в таковой.
    Ильми Умеров
    Члену Меджлиса крымских татар Умерову вручили подписку о невыезде
    23:55 12.05.2016
    109Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.
    Флаг крымских татар
    ЕП призвал ЕС ввести санкции против ответственных за запрет Меджлиса
    13:52 12.05.2016
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    В резолюции ЕП отмечается, что Европарламент "призывает рассмотреть возможность расширить список лиц, попавших под санкции ЕС, в связи с запретом Меджлиса".
    Чубаров призвал Европарламент ввести эмбарго на российскую нефть. Видео
    Чубаров призвал Европарламент ввести эмбарго на российскую нефть 
    04:16 09.05.2016
    789Новые санкции в отношении России.
    Представители Меджлиса крымскотатарского народа призывают Евросоюз усилить санкции против России, в частности рассмотреть вопрос о введении временного эмбарго на российскую нефть, заявил нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
    Рефат Чубаров. Архивное фото
    Меджлис призвал ЕС ввести эмбарго на российскую нефть
    03:41 09.05.2016
    394Новые санкции в отношении России.
    По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, задание Меджлиса - сделать так, чтобы международное общество склонялось к более жестким санкциям против РФ.
    Ленур Ислямов. Архивное фото
    Ислямов: крымскотатарскому народу необходимо создавать собственную армию
    23:48 30.04.2016
    890Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам руководителя штаба акции по блокаде Крыма Ленура Ислямов, в Украине должны сделать так, чтоб у крымских татар была армия, в лице батальона Номана Челебиджихана.
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