Пресс-служба президента Украины сообщает, что "Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную поддержку Турецкой Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах".
Верховный суд России на прошлой неделе признал законным решение о признании "Меджлиса крымскотатарского народа" экстремистской организацией. Проект постановления в Раде поддержали 248 народных депутатов Украины.
12 мая в Бахчисарае (Крым) сотрудники ФСБ задержали активистов запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Один из них якобы "организовывал террористическую деятельность" и якобы "склонил троих местных жителей" к соучастию в таковой.
Представители Меджлиса крымскотатарского народа призывают Евросоюз усилить санкции против России, в частности рассмотреть вопрос о введении временного эмбарго на российскую нефть, заявил нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".