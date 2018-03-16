Семья нового омбудсмена ведет бизнес в Крыму - СМИ

По словам журналиста, после "аннексии Крыма", компания "Крымжелезобетон" была перерегистрирована на российскую налоговую, и дочери Денисовой значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний, сообщает bihus.info.

"Ее основателем ("Крымжелезобетон") в Едином госреестре юрлиц Российской Федерации значится украинская ООО "Триора", 25% уставного капитала которой внесла Людмила Денисова. Также среди основателей "Триора" значатся еще два бывших народных депутатов от партии "Батькивщина" Сергей Велижанский и Андрей Сенченко", — говорится в сюжете.

Журналисты установили, что в ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна компания, связанная с Денисовой — "Севастопольмаринсервис".

"На место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко. Кроме этого, Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер", которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости. Младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО "Фирма Д.Э.В.", которая специализируется на сдаче в аренду недвижимого имущества", — заявляют журналисты.

В сюжете также отмечается, что "Крымжелезобетон" отсутствует в декларациях Денисовой за 2015 и 2016 годы.

В комментарии журналистам омбудсмен заявила, что после присоединения Крыма к РФ все ее активы были национализированы, поэтому в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на территории полуострова не занимаются.

Накануне Верховная Рада избрала нового уполномоченного по правам человека, им стала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и пенсионеров и экс-глава Минсоцполитики Людмила Денисова.