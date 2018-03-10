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    Совет Федерации РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 148
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    Флаги Украины и России
    Основные пункты проекта заявления СФ РФ по закону о реинтеграции Донбасса
    23:16 27.02.2018
    506Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В Совфеде РФ полагают, что принятый Киевом закон в корне противоречит международным обязательствам, принятым на себя Украиной в соответствии с минскими соглашениями
    Флаг США и флаг России
    Совфед России готовит ответ на "кремлевский доклад" США - СМИ
    05:14 01.02.2018
    751США - Россия: санкции преткновения
    По данным источника в Совфеде, под понятие "вмешательство" в дела РФ попадут санкции в отношении россиян и деятельность политических НКО, которые финансируются из-за рубежа.
    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    В России резко отреагировали на встречное предложение Гройсмана по Крыму
    20:22 12.01.2018
    3298
    По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, нынешняя украинская власть абсолютно не воспринимает нормальный человеческий язык.
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    В России резко отреагировали на учения ВМС Украины и США в Черном море
    14:55 12.01.2018
    879
    По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича, совместные учения ВМС Украины с американским эсминцем в Черном море следует расценивать как провокацию по отношению к России.
    Единый день голосования в регионах России
    В России выборы президента назначили на день присоединения Крыма
    10:33 15.12.2017
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    После голосования вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что совпадение даты выборов президента РФ в 2018 году с днём воссоединения с Крымом случайно
    Российский сенатор Алексей Пушков. Врхивное фото
    В России пошутили со слов Климкина о "спасающих Польшу украинцах"
    04:10 10.12.2017
    1556Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, глава МИД Украины Павел Климкин гордится тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику, "экономику своей страны они спасти уже не в силах".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    В России отреагировали на заявление в Совете Европы об отмене санкций
    01:30 27.11.2017
    1031Резолюция ПАСЕ по Украине
    По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, выход России из Совета Европы был бы крупнейшей потерей для СЕ, и не только финансовой, гораздо большей, чем для России.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Разрыв дипотношений: в России предрекли катастрофу
    14:44 08.11.2017
    3085Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что взаимоотношения Украины и Российской Федерации - это не только политический диалог.
    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе. Архивное фото
    В России резко отреагировали на слова Волкера о миротворцах в Донбассе
    01:49 29.10.2017
    2500Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, заявление спецпредставителя Госдепа Курта Волкера о миротворческой миссии - это попытка отменить минские договоренности.
    Столкновения под Верховной Радой
    В России отреагировали на новый Майдан в Украине
    22:54 17.10.2017
    7783Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам первого зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, все, что сегодня происходит в Киеве, никакого отношения к интересам народа не имеет, "идет элементарная борьба за власть".
    Заседание Совета Федерации РФ
    В РФ назвали издевательством поздравление Порошенко в адрес жителей Донецка
    16:00 27.08.2017
    3679
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что власти Украины лишили стариков Донбасса пенсий.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    Пушков: ассоциация Украины с ЕС является поражением Порошенко
    22:38 11.07.2017
    6353Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам сенатора Алексея Пушкова, президент Петр Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС, это кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины.
    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия - Совфед РФ
    23:44 25.06.2017
    869
    По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, поставки оружия будут восприняты Украиной как подтверждение правильности проводимого курса в Донбассе, что еще больше дестабилизирует ситуацию.
    Владимир Джабаров. Архивное фото
    В Совфеде РФ предупредили об ответных мерах из-за санкций США
    22:54 14.06.2017
    531США - Россия: санкции преткновения
    Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров подчеркнул, что "если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим".
    Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
    Совфед запретил денежные переводы в Украину через иностранные системы
    11:56 29.03.2017
    930Уход российских банков из Украины
    Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ.
    Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Олег Морозов на заседании Совета Федерации РФ
    Россия будет бойкотировать Евровидение, если Самойлову не пустят – сенатор РФ
    21:43 20.03.2017
    1120Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам российского сенатора Олега Морозова, если решение о запрете въезда Юлии Самойловой действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, Украина "не оставляет другого выбора, просто загоняет в угол".
    Владимир Джабаров. Архивное фото
    В Совфеде РФ считают, что у Трампа пока нет своей позиции по Украине
    22:55 14.02.2017
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    Первый замглавы международного комитета российского Совфеда РФ Владимир Джабаров полагает, что "всю информацию о том, что происходит в Украине, Трампу готовит аппарат Госдепартамента".
    Зенитный ракетный комплекс С-300П. Архивное фото
    В Совфеде заявили, что РФ имеет право на размещение в Сирии систем С-300
    13:20 04.10.2016
    1343РФ и США: железный занавес
    Как заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, необходимость в системах ПВО может возникнуть для защиты российской группировки в Сирии "с воздуха и земли".
    Франц Клинцевич
    В РФ отреагировали на решение США поставлять оружие Украине
    17:45 22.09.2016
    52603
    Первый замглавы оборонного комитета российского Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что американские конгрессмены прекрасно знали, на что идут и к каким последствиям может привести принятый ими закон.
    Валентина Матвиенко. Архивное фото
    Матвиенко: в мире отреагируют на ситуацию с голосованием в Украине
    23:57 18.09.2016
    1554Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в России надеятся, что "международное сообщество даст оценку тому беспределу и нарушению прав человека, которые существуют на Украине".
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Флаги Украины и России
    Основные пункты проекта заявления СФ РФ по закону о реинтеграции Донбасса
    23:16 27.02.2018
    506
    В Совфеде РФ полагают, что принятый Киевом закон в корне противоречит международным обязательствам, принятым на себя Украиной в соответствии с минскими соглашениями
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