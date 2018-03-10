По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича, совместные учения ВМС Украины с американским эсминцем в Черном море следует расценивать как провокацию по отношению к России.
По словам российского сенатора Алексея Пушкова, глава МИД Украины Павел Климкин гордится тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику, "экономику своей страны они спасти уже не в силах".
По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, выход России из Совета Европы был бы крупнейшей потерей для СЕ, и не только финансовой, гораздо большей, чем для России.
По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, заявление спецпредставителя Госдепа Курта Волкера о миротворческой миссии - это попытка отменить минские договоренности.
По словам первого зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, все, что сегодня происходит в Киеве, никакого отношения к интересам народа не имеет, "идет элементарная борьба за власть".
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, поставки оружия будут восприняты Украиной как подтверждение правильности проводимого курса в Донбассе, что еще больше дестабилизирует ситуацию.
По словам российского сенатора Олега Морозова, если решение о запрете въезда Юлии Самойловой действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, Украина "не оставляет другого выбора, просто загоняет в угол".
Первый замглавы оборонного комитета российского Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что американские конгрессмены прекрасно знали, на что идут и к каким последствиям может привести принятый ими закон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".