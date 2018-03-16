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    На организаторов выборов в Крыму завели дело

    (обновлено: )8903
    Уголовное дело по факту "организации незаконных выборов президента Российской Федерации на территории Крыма" открыто по результатам рассмотрения официального обращения Комитета избирателей Украины.
    Досрочное голосование военнослужащих в Севастополе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении организаторов выборов президента РФ в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба Комитета избирателей Украины.

    Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу их проведения. Украина будет настаивать на введении санкций против организаторов выборов президента РФ в Крыму.

    Досрочное голосование в РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в РФ: финишная прямая

    "Уголовное дело по факту организации незаконных выборов президента Российской Федерации на территории Крыма… открыто по результатам рассмотрения официального обращения Комитета избирателей Украины", — сообщила пресс-служба комитета, опубликовав ответ прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины).

    По данным прокуратуры, дело возбуждено по статьям "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также "предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей".

    Прокуратура утверждает, что представители органов власти "организуют подготовку к проведению выборов президента РФ на временно оккупированной территории полуострова Крым" якобы в нарушении международно-правовых актов.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал такую позицию ЕС крайне опрометчивой и невежественной.

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