Киев призвал усилить давление на Кремль за Крым

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров "усилить санкционное давление на Кремль", Киев составит санкционный список лиц, которые принимали участие в организации выборов президента РФ в Крыму.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", — говорится в заявлении главы государства, обнародованном на его сайте в понедельник.

Он утверждает, что "это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции".

Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

По последним официальным данным, явка на выборы президента РФ составила 67,49% (на выборах 2012 года явка была 65,34%). Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".