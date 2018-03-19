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    Политика

    Киев призвал усилить давление на Кремль за Крым

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (94)

    (обновлено: )20207
    Петр Порошенко в заявлении, обнародованном на сайте президента в понедельник, назвал выборы президента РФ в Крыму "дерзким избирательным процессом" и призвал усилить давление на Кремль.
    Объявление предварительных итогов выборов президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров "усилить санкционное давление на Кремль", Киев составит санкционный список лиц, которые принимали участие в организации выборов президента РФ в Крыму.

    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Триумф Путина: итоги голосования на выборах президента РФ

    "Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", — говорится в заявлении главы государства, обнародованном на его сайте в понедельник.

    Он утверждает, что "это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции".

    Порошенко назвал выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

    По последним официальным данным, явка на выборы президента РФ составила 67,49% (на выборах 2012 года явка была 65,34%). Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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