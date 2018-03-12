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    Арьев "сдал" Савченко. На заседание ПАСЕ она не пришла

    Тема:

    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (600)

    (обновлено: )71123
    Глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что на Политкоме Надежды Савченко сегодня не было,а завтра она и вовсе не приглашена на мероприятия.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ 12 марта. Об этом на своей странице в Facebook написал глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

    "На Политкоме Савченко сегодня не было. На мониторинговый завтра она не приглашена (этот комитет проходит всегда in camera, и без специального приглашения туда попасть невозможно). По украинским вопросам на мониторинговый приглашены только Ахтем Чийгоз и Александра Романцова для обсуждения темы защиты крымских татар", – отметил он.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что  Савченко вызвали на допрос 13 марта в деле против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. 

    Напомним, Савченко 9 марта пришла на суд к Рубану и отдала ему честь.

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

    Смотрите также: Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

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