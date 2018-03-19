Выборы в Крыму и окончательное прощай Украине

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Если в последние годы власти на каждом шагу заявляли, что референдум по присоединению Крыма был возможен только из-за присутствия людей с оружием, то выборы президента РФ в 2018 показали — крен в сторону России был вполне осознанным шагом.

Янукович отдыхает

Можно сколько угодно кивать на "зеленых человечков" с автоматами, но спустя четыре года после известных событий Крым отдал главному «агрессору» примерно такое же голосов, чем весной 2014-го.

Так, согласно данным российской Центральной избирательной комиссии после обработки 80% протоколов, на выборах президента РФ в Крыму Владимир Путин получил 91,7%. В Севастополе этот показатель еще выше – 92%. Злопыхатели и "ура-патриоты" могли бы возразить, что якобы подконтрольный властям ЦИК мог нарисовать и не такие цифры, если бы не одно "но". Явка на полуострове составила 63,9%, а это даже больше, чем во время прошлых волеизъявлений еще в составе Украины. Например, на президентский выборах в 2010-м году, когда лидером гонки стал Виктор Янукович, явка в Крыму составила всего 47%.

Решительный протест

Прекрасно понимая, какой имиджевый удар могут нанести такие результаты по слогану "Крым — это Украина", власти поспешили с гневной реакцией. Например, Петр Порошенко посмешил назвать выборы президента РФ в Крыму "очередным грубым нарушением Россией международного права".

"Так называемые выборы в Крыму — еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение 70-ти лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт. Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте президента.

Подыграть Петру Алексеевичу неожиданно вызвались и международные партнеры. Свой протест волеизъявлению в Крыму уже поспешили выразить Польша, Словакия, Норвегия

Так, в заявлении польского МИДа сказано, что выборы не могут считаться законными.

"Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Это означает также, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями РФ, не могут считаться законными", – отмечается в заявлении.

Зачем эта шумиха?

Впрочем, по мнению специалистов, выборы на полуострове показали, что в отношении Крыма украинские власти просчитались, в первую очередь, по части тактики. Например, эксперт-международник Павел Рудяков считает, что вместо громких декламаций политики должны были заниматься конкретной работой.

"Выборы, в Крыму не должны были иметь какого-то большого значения и смысла. Но украинские власти создали шумиху вокруг этого вопроса, мол, давайте еще введем какие-то санкции, сорвем голосование. Такие усилия оказались лишними. Во-первых, попытки были заранее обречены на провал, во-вторых, проголосовавший Крым показал, что на позицию Украины уже не обращает внимания", — говорит Рудяков.

Блокада и истерика

По его словам, вместо политики запретов и голословных заявлений, власти должны были активно работать с крымским населением, создать и обозначить позитивный имидж Украины.

"Мы ведь не зря декларируем, что Крым — это Украина. Да, сегодня эта идея выглядит утопичной, но это не отменяет обязанностей государства работать с крымчанами. Вместо этого мы идем путем блокады и истерики, С одной стороны, "Крым наш", с другой — мы делаем все для того, чтобы он пропал навсегда. Поведение, которое продиктовано обидой никогда не было конструктивным. Мягко говоря, неумные формы протеста в отношении полуострова никак не добавляет Украине международного авторитета. Даже наоборот выставляет не очень ответственным государством", — считает эксперт.

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Полный провал?

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что результаты выборов президента РФ в Крыму — признак провала украинской политики в отношении полуострова.

"До сих пор, спустя четыре года Украина ничего так и не предложила крымчанам, какой-то здравой национальной политики, которая повышала бы их лояльность. В Украине крымский фактор используется исключительно для внутренне-политических спекуляций", — говорит Бортник.

По словам эксперта, каждые выборы в Крыму — это своеобразный референдум о лояльности в отношении российских властей.

"Поэтому, безусловно, для Владимира Путина было важно, как как проголосует Крым. Власти РФ пытаются еще раз показать миру, что крымская ситуация — это, прежде всего, волеизъявление граждан этого региона и в ближайшее время нет шансов на то, чтобы что-либо изменилось", — отметил политолог.