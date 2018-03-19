Парубий снова оговорился о "так называемых выборах президента Украины"

Телеканал "Рада"

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в понедельник оговорился, назвав выборы президента РФ в Крыму "так называемыми выборами президента Украины".

Напомним, 19 марта в парламенте был зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации. Его внесла фракция "Народного фронта".

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"И мы будем призывать парламенты других стран мира присоединиться к нашей позиции и занять такую же правовую позицию относительно так называемых выборов президента Украины", — сказал Парубий на брифинге по итогам Соглсительного совете Рады.

Политолог Виктор Скаршевский уже назвал ошибку Парубия "оговоркой по Фрейду".

Это уже вторая оговорка Парубия на тему выборов президента России на территории Крыма. Неделю назад спикер сказал, что готовится постановление "в связи с подготовкой незаконных выборов президента Украины".