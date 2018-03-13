Парубий не подписывал командировку Савченко

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не подписывал распоряжение о заграничной командировке народному депутату Надежде Савченко.

Об этом "Украинской правде" сообщил его пресс-секретарь Андрей Ковалев.

"С начала 2018 Надежда Савченко не обращалась к председателю ВР Андрей Парубий с просьбой отправить с в зарубежные командировки и Андрей Владимирович распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко не подписывал", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 12 марта стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как Служба безопасности Украины вызвала ее на допрос.

Следствие планировало допросить ее по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве. Замглавы фракции "Народный фронт" и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук в комментарии изданию LB.ua заявил, что Савченко может находиться в РФ. На официальной странице депутата в Facebook говорится, что Савченко принимает участие в парламентской сессии в Страсбурге.