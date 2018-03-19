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    Парубий назвал дату рассмотрения заявления о непризнании выборов в РФ

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (101)

    (обновлено: )27018
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что Рада рассмотрит вопрос о непризнании выборов в РФ "на этой неделе и, возможно, уже завтра, если комитет оперативно соберется и даст по ней положительный вывод".
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Парламент Украины во вторник может рассмотреть заявление о непризнании Киевом легитимности выборов президента Российской Федерации, сообщил на брифинге в понедельник спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

    Подсчет голосов на выборах президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в России: неограниченный мандат

    Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно. При этом депутаты от фракции "Народный фронт" зарегистрировали "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

    "Будет рекомендовано, чтобы завтра (во вторник — ред.) постановление относительно так называемых выборов президента было включены в повестку дня… Я предполагаю, что этот вопрос мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, уже завтра, если комитет оперативно соберется и даст по ней положительный вывод", — сказал Парубий.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента России на территории Крыма.

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