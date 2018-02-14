В РФ заявили, что не будут платить взнос в ПАСЕ без возможности работать

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Россия продолжит диалог с парламентской ассамблеей Совета Европы, но платить взнос без возможности участвовать в работе ПАСЕ не считает правильным, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы никогда не прекращали диалога, его ведём через разные форматы, и президентский комитет (ПАСЕ) — лишь один из них. Безусловно, будем задействовать весь спектр таких коммуникаций", — заявил Володин журналистам в среду.

"Но так как мы не участвуем в принятии решений, у нас нет такой возможности, мы считаем правильным взнос не платить… Мы можем разговаривать, можем обсуждать, но ведь национальная делегация должна участвовать в принятии решений. Такой возможности нет", — добавил спикер нижней палаты.

РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.