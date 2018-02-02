Постпред: с помощью реформы ПАСЕ хотят вернуть делегацию РФ

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Под планами реформы ПАСЕ скрывается намерение вернуть в организацию делегацию РФ, что и может произойти в 2019 году, утверждает постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

Кулеба напомнил, что в январе состоялось заседание комитета ad hoc (латинский термин, который означает, что комитет создан для специальной цели), его цель — рассмотреть реформу ПАСЕ.

"Под этой благородной целью скрывается ключевое задание – создание нормативных предпосылок для возвращения россиян. То есть выполнение требования России по устранению возможности применения санкций против национальных делегаций. Во время январской сессии ПАСЕ первое заседание ad hoc комитета произошло. Положено начало формату, с помощью которого в течение 2018 будут пытаться создать условия для возвращения России. Сторонники этого плана напрягают свои усилия, собирают коалицию, чтобы уже на июньской сессии внести изменения в правила процедуры, которые устраняют возможность применения санкций", — заявил Кулеба в опубликованном в пятницу интервью украинской газете "Сегодня".

По его утверждению, с помощью реформы "Россия в января 2019 года триумфально возвращается в ПАСЕ".

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.