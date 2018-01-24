В РФ назвали бессмысленными резолюции ПАСЕ без российской делегации

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Любые резолюции ПАСЕ без присутствия России не имеют никакого смысла, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"В ПАСЕ никак не могут понять, что в отсутствии России любые резолюции не имеют вообще никакого смысла: взывать к отсутствующему бесполезно", — написал Пушков в Twitter.

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Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны в Украине", в документе, в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

На днях генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что возвращение России в ПАСЕ будет способствовать гармонизации деятельности Совета Европы и его следует реализовать к 70-летию создания СЕ (2019). ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в 2014 году из-за ситуации в Украине.