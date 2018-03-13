Савченко демонстративно "зачекинилась" в Страсбурге

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко не сможет прибыть в Киеве на допрос Службы безопасности, так как находится в Страсбурге (Франция) с "рабочей поездкой в Европейский парламент". Об этом сообщила пресс-служба парламентария.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко во вторник, 13 марта, вызывают на допрос в СБУ в связи с расследованием в уголовном производстве против руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Вечером в понедельник ведомство также подтвердило, что вызвало нардепа на допрос.
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"Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко является освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", — говорится в сообщении пресс-службы на странице нардепа в Facebook.
Впоследствии Савченко лично опубликовала пару постов. "Заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции. Также был поднят вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и аннексированном Крыму. Господин Ягланд выразил мнение, что Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институций из-за ее отказа выполнять судебные решения Международного Стразбурнского Суда по правам человека".
Свои посты она проиллюстрировала несколькими фото. Возможно, проявить такую активность в соцсети, чего ранее не наблюдалось, Савченко заставило заявление нардепа от БПП, главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева. Так, Арьев в своем Facebook утверждает, что авченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ.
Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.