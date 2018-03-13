Савченко демонстративно "зачекинилась" в Страсбурге

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко не сможет прибыть в Киеве на допрос Службы безопасности, так как находится в Страсбурге (Франция) с "рабочей поездкой в Европейский парламент". Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко во вторник, 13 марта, вызывают на допрос в СБУ в связи с расследованием в уголовном производстве против руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Вечером в понедельник ведомство также подтвердило, что вызвало нардепа на допрос.

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"Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбурге, где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко является освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", — говорится в сообщении пресс-службы на странице нардепа в Facebook.

Впоследствии Савченко лично опубликовала пару постов. "Заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции. Также был поднят вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и аннексированном Крыму. Господин Ягланд выразил мнение, что Российская Федерация может потерять право участия и голоса в международных институций из-за ее отказа выполнять судебные решения Международного Стразбурнского Суда по правам человека".

Facebook Надія Савченко Комментарий Надежды Савченко

Facebook Надія Савченко Комментарий Надежды Савченко

Свои посты она проиллюстрировала несколькими фото. Возможно, проявить такую активность в соцсети, чего ранее не наблюдалось, Савченко заставило заявление нардепа от БПП, главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева. Так, Арьев в своем Facebook утверждает, что авченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ.

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в четверг, 8 марта. Как утверждает следствие, под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. В пятницу, 9 марта, суд арестовал Рубана на 2 месяца.