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    Арьева избрали вице-президентом ПАСЕ

    (обновлено: )52618
    Заместители председателя ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций, в этом году Украина подала Арьева на эту должность. Главой ассамблеи стал итальянец Микеле Николетти.
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады Владимир Арьев избран вице-президентом ассамблеи, сообщает "Европейская правда".

    Заместители председателя ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации), в этом году Украина подала Арьева на эту должность.

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
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    Квоты двух делегаций — российской и итальянской — остались вакантными.

    В прошлом году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины выполнял Георгий Логвинский. Он вел часть заседания в период, когда из-за недоверия депутатов к Педро Аграмунту ПАСЕ временно осталась без президента.

    Ранее в понедельник ПАСЕ избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти. Его назначили на эту должность без формального голосования, поскольку он был безальтернативным кандидатом. 

    Украинская делегация в ходе участия в зимней сессии ПАСЕ примет участие в обсуждении вопросов гуманитарной ситуации в Донбассе и отдельных статей закона Украины "Об образовании".

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