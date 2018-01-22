Арьева избрали вице-президентом ПАСЕ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады Владимир Арьев избран вице-президентом ассамблеи, сообщает "Европейская правда".

Заместители председателя ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации), в этом году Украина подала Арьева на эту должность.

Квоты двух делегаций — российской и итальянской — остались вакантными.

В прошлом году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины выполнял Георгий Логвинский. Он вел часть заседания в период, когда из-за недоверия депутатов к Педро Аграмунту ПАСЕ временно осталась без президента.

Ранее в понедельник ПАСЕ избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти. Его назначили на эту должность без формального голосования, поскольку он был безальтернативным кандидатом.

Украинская делегация в ходе участия в зимней сессии ПАСЕ примет участие в обсуждении вопросов гуманитарной ситуации в Донбассе и отдельных статей закона Украины "Об образовании".