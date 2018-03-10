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    Европейский парламент

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 369
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    Афиша фильма Киборги
    Украинский фильм "Киборги" покажут депутатам Европарламента в Брюсселе
    06:56 08.03.2018
    151
    Министерство информационной политики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать картину о защитниках донецкого аэропорта в большинстве европейских столиц.
    Государственный флаг Польши. Архивное фото
    Европарламент поддержал санкции против Польши
    17:54 01.03.2018
    659
    Для введения жестких наказаний против Польши необходимо четыре пятых голосов в Совете ЕС - то есть на это должны согласиться 22 страны-члена Евросоюза.
    Сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс
    Корнейчук: у Ребекки Хармс было целых три причины посетить Украину
    12:46 15.01.2018
    612
    Недостаточная борьба с коррупцией - это прекрасный повод постоянно пояснять украинской власти, почему Украина может даже не надеяться стать членом ЕС и НАТО, или почему Украине не дают новые транши от МВФ или Еврокомиссии, указывает Дмитрий Корнейчук.
    Заседание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
    В Европарламенте заговорили о бойкоте ЧМ-2018 в России
    04:55 03.12.2017
    3274ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    По словам депутата Европейского парламента от партии "зеленых" Ребекки Хармс, Россия - не та страна, в которой стоит проводить подобный турнир, российскому президенту Владимиру Путину "достанется слишком много внимания" благодаря мировому первенству.
    Европейский квартал в Брюсселе
    Европарламент принял резолюцию по санкциям против Польши
    16:37 15.11.2017
    2035
    В резолюции речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.
    Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Депутаты Европарламента призвали Земана извиниться перед Украиной
    00:15 19.10.2017
    393
    По мнению группы чешских европарламентариев, позиция президента их страны Милоша Земана противоречит международному праву и позиции чешского правительства.
    Флаги Украины и ЕС
    ЕП поддержал создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии
    03:58 11.10.2017
    134
    Депутаты комитета Европарламента по международным отношениям рекомендуют создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии, "который мог бы сфокусироваться на частных и государственных инвестициях".
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Еврокомиссия проведет дебаты по референдуму в Каталонии
    19:05 02.10.2017
    220Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам председателя Европарламента Антонио Таяни, дебаты по вопросу референдума в Каталонии в рамках пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге состоятся в среду во второй половине дня.
    Европейский квартал в Брюсселе
    В Европарламенте предлагают отметить для Украины плату за роуминг - СМИ
    04:28 12.09.2017
    237Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    По данным СМИ, предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС "Восточное партнерство" содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента.
    Флаг Европейского Союза
    Над странами Балтии нависла угроза санкций ЕС - СМИ
    04:59 21.07.2017
    1374
    Фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL) в Европарламенте требует от Брюсселя "осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию", и в этой связи ввести против стран Балтии экономические санкции.
    Флаги Украины и Евросоюза
    В ЕП удивлены заявлением Юнкера об Антикоррупционном суде в Украине
    08:33 14.07.2017
    657Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Слова президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера относительно согласия Евросоюза на создание антикоррупционной палаты вместо отдельного Антикоррупционного суда в Украине вызвали удивление у одного из известных депутатов Европарламента.
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Европарламент грозит ветировать переговоры по Brexit
    07:53 11.07.2017
    132
    В Европарламенте не согласны с предложением Терезы Мэй, которая заявила, что Лондон даст возможность 3,2 млн граждан стран ЕС, живущих в Великобритании, подать заявление о предоставлении права проживания после Brexit.
    Зону АТО посетила делегация Европарламента
    Зону АТО посетила делегация Европарламента - спецкор
    08:08 10.07.2017
    334Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "ГС" Тимофей Львутин заявил, что члены делегации отметили правильное распределение средств Украиной, которые были выделены в рамках помощи переселенцам в Мариуполе.
    Депутаты Европарламента в Мариуполе
    Евродепутаты пообещали поддержку Мариуполю
    19:55 09.07.2017
    229
    Как заявил депутат Европарламента, они будут рассказывать коллегам в Брюсселе об увиденном в Донбассе, чтобы развивать не только солидарность с Украиной, но и проекты конкретной помощи.
    Акции протеста в Гамбурге
    Депутат Европарламента задержана в Гамбурге во время протестов
    00:20 09.07.2017
    211Протестный Гамбург: итоги саммита G20
    Как следует из сообщений ряда СМИ, группа итальянцев, в которую входила и Форенца, приняли участие в манифестации протеста против саммита "двадцатки" в Гамбурге. При этом евродепутат пояснила, что наблюдала за тем, чтобы в ЕС соблюдалось право на выражение несогласия.
    Зал заседаний Европарламента
    Европарламент одобрил новые торговые преференции ЕС для Украины
    14:18 04.07.2017
    865
    После того как торговые преференции вступят в силу, Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов.
    Европейский квартал в Брюсселе
    Европарламент одобрит новые торговые преференции ЕС для Украины - источник
    22:06 03.07.2017
    197Европа открывает для украинцев свои границы
    После того, как торговые преференции вступят в силу, Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов.
    Заседание Европарламента в Страсбурге
    Европарламент рассмотрит увеличение торговых квот для Украины
    17:49 03.07.2017
    151
    Сообщается, что вопрос о предоставлении Украине торговых преференций стоит в повестке дня Европейского парламента на вторник.
    Евродепутат Стефано Мауллу
    Евродепутат: санкции против РФ - грубейшая ошибка и самоизоляция Европы
    08:29 21.06.2017
    1044США - Россия: санкции преткновения
    Италия потеряла миллиарды евро из-за санкций: страна оказалась перед лицом слепой русофобии, хотя Россия, напротив, должна быть стратегическим партнером Европы и Запада в политическом и экономическом плане, уверен евродепутат Стефано Мауллу.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт Ле Пен
    Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета
    15:21 15.06.2017
    250Макрон - новый президент Франции
    Европарламент поручил председателю довести постановление и доклад парламентского комитета до непосредственно компетентного органа во Франции и самой Марин Ле Пена.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Государственный флаг Польши. Архивное фото
    Европарламент поддержал санкции против Польши
    17:54 01.03.2018
    659
    Для введения жестких наказаний против Польши необходимо четыре пятых голосов в Совете ЕС - то есть на это должны согласиться 22 страны-члена Евросоюза.
    Афиша фильма Киборги
    Украинский фильм "Киборги" покажут депутатам Европарламента в Брюсселе
    06:56 08.03.2018
    151
    Министерство информационной политики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать картину о защитниках донецкого аэропорта в большинстве европейских столиц.
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