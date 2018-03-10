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Как следует из сообщений ряда СМИ, группа итальянцев, в которую входила и Форенца, приняли участие в манифестации протеста против саммита "двадцатки" в Гамбурге. При этом евродепутат пояснила, что наблюдала за тем, чтобы в ЕС соблюдалось право на выражение несогласия.