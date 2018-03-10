Недостаточная борьба с коррупцией - это прекрасный повод постоянно пояснять украинской власти, почему Украина может даже не надеяться стать членом ЕС и НАТО, или почему Украине не дают новые транши от МВФ или Еврокомиссии, указывает Дмитрий Корнейчук.
По словам депутата Европейского парламента от партии "зеленых" Ребекки Хармс, Россия - не та страна, в которой стоит проводить подобный турнир, российскому президенту Владимиру Путину "достанется слишком много внимания" благодаря мировому первенству.
В резолюции речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.
Депутаты комитета Европарламента по международным отношениям рекомендуют создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдавии, "который мог бы сфокусироваться на частных и государственных инвестициях".
Фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL) в Европарламенте требует от Брюсселя "осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию", и в этой связи ввести против стран Балтии экономические санкции.
Слова президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера относительно согласия Евросоюза на создание антикоррупционной палаты вместо отдельного Антикоррупционного суда в Украине вызвали удивление у одного из известных депутатов Европарламента.
В Европарламенте не согласны с предложением Терезы Мэй, которая заявила, что Лондон даст возможность 3,2 млн граждан стран ЕС, живущих в Великобритании, подать заявление о предоставлении права проживания после Brexit.
Как следует из сообщений ряда СМИ, группа итальянцев, в которую входила и Форенца, приняли участие в манифестации протеста против саммита "двадцатки" в Гамбурге. При этом евродепутат пояснила, что наблюдала за тем, чтобы в ЕС соблюдалось право на выражение несогласия.
Италия потеряла миллиарды евро из-за санкций: страна оказалась перед лицом слепой русофобии, хотя Россия, напротив, должна быть стратегическим партнером Европы и Запада в политическом и экономическом плане, уверен евродепутат Стефано Мауллу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".