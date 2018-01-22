Без России и с украинским вопросом. Стартует зимняя сессия ПАСЕ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина, Кристина Луна Родригес. Новый глава ПАСЕ, выборы нового комиссара по правам человека дискуссия по гуманитарным последствиям войны в Украине, а также участие российских парламентариев в заседании подкомиссии по гармонизации органов Совета Европы станут центральными темами открывающейся в понедельник в Страсбурге зимней сессии ПАСЕ.

Российская делегация в работе сессии, как и в предыдущие три года, участия не принимает. РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму.

На зимней сессии у депутатов Ассамблеи будет новый председатель. Согласно правилам, главенство в ПАСЕ переходит от одной политической группе к другой по очереди. Сейчас очередь группы социалистов, ее возглавляет итальянский парламентарий Микеле Николетти. Он является основным кандидатом на пост главы Ассамблеи.

Как ожидается, парламентариям предстоит решить, кто возглавит ПАСЕ на ближайший год в первый день работы сессии.

На сессии парламентариям также предстоит решить, кто станет новым комиссаром Совета Европы по правам человека. Комиссар Совета Европы по правам человека — независимое должностное лицо в рамках Совета Европы, задача которого — способствовать образованию в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах Совета. Избирается Ассамблеей сроком на шесть лет.

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В этом году на пост Комиссара претендует три человека: словенский комиссар по предотвращению коррупции Горан Клеменчич (Goran Klemenčič), юрист, политик, член социалистической партии Пьер-Ив ле Борн от Франции (Pierre-Yves le Borgn) и бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович от Боснии и Герцеговины (Dunja Mijatović).

В рамках предстоящей зимней сессии во вторник, 23 января, пройдет заседание созданной в декабре прошлого года ad-hoc комиссии Бюро ПАСЕ по вопросу о роли и миссии Ассамблеи на основе доклада итальянца Микелле Николетти. Резолюция и доклад итальянского парламентария Николетти была принята на осенней сессии Ассамблеи. В докладе он оценил ситуацию во всех странах Ассамблеи, включая Россию, в преддверии проведения саммита Совета Европы. Парламентарий предложил провести заседание совместной комиссии ПАСЕ и комитета министров Совета Европы для выработки общих мер по подготовке к саммиту, а также инициировать процедуру согласования правил, регулирующих участие и представительство государств в двух уставных органах Совета. При этом Николлети отметил важность того, чтобы "все государства-члены Организации были полностью представлены в этом процессе, на парламентской стороне и на межправительственной стороне".

В рамках сессии, парламентарии рассмотрят доклад литовского парламентария Игидиуса Варейкиса о "гуманитарных последствиях войны в Украине".

В проекте доклада, поступившем в РИА Новости, говорится о "тревожной гуманитарной ситуации в Украине, где более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за войны на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации". В докладе содержится анализ выполнения рекомендаций, сделанных в трех предыдущих докладах, принятых Парламентской Ассамблеей, которые охватывают "различные аспекты гуманитарной ситуации в Украине, включая бедственное положение лиц, перемещенных внутри страны". Автор проекта отмечает, что "эти рекомендации адресованы всем воюющим сторонам для обеспечения защиты гражданских лиц и обеспечения их полного доступа к основным услугам". Варейкис выступает за освобождение и обмен всех заключенных лиц в ходе конфликта. Он также высказывается за предоставление семьям пропавших без вести необходимой информации и помощи.

В проекте доклада "особое внимание уделяется потребностям перемещенных лиц в результате войны и аннексии Крыма". "Принятие комплексной стратегии ВПЛ, направленной на обеспечение их политических и социальных прав и их интеграцию, должно стать одним из приоритетов правительства Украины", — уверен докладчик.

Планируется, что доклад будет представлен на сессии 23 января. Сначала парламентарии обсудят доклад, а затем проголосуют по документу и по резолюции к нему.

Как ожидается, в рамках сессии парламентарии также обсудят проблему защиты региональных языков и языков меньшинств, а также обсудят проблема управления в спорте. Перед парламентариями выступят президенты Армении Серж Саргсян и Австрии Александр Ван Дер Беллен. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд представит свое ежегодное сообщение.

В первый день работы сессии парламентарии решат, какие темы будут обсуждены на сессии в рамках срочных (с принятием резолюции) или текущих (без принятия резолюции) дебатов.

Завершится зимняя сессии ПАСЕ в пятницу, 26 января.