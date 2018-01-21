Закон о реинтеграции: реакция в РФ и Донбассе

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина – с новым законом о реинтеграции Донбасса. Власти бравируют формулировкой о России как "стране-агрессоре", хотя окончательного текста документа еще нет: в него вносилось множество, около 700 правок, из-за чего первоначальный текст мог измениться до неузнаваемости. В целом принятие законопроекта первые лица считают своей политической победой.

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Другое мнение – в самопровозглашенных республиках Донбасса (которым теперь в Украине присваивается термин "временно оккупированные территории") и в РФ. Здесь отнеслись к инициативам официального Киева как к подготовке к новому витку боевый действий.

"Еще больше расколоть Украину"

В российском МИД заявили, что законом о реинтеграции Донбасса Украина хоронит минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате".

"Фактически Киев пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины, и переложить вину на Россию. Результат нынешнего украинского "законотворчества" полностью противоречит минским соглашениям, которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине. Ни о какой "реинтеграции" речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в Москве считают закон о реинтеграции Донбасса свидетельством подготовки к новой войне, поскольку “явно прослеживается попытка решить "проблему Донбасса" силовым путем".

Впрочем, реакция властей РФ на принятие закона оказалось еще относительно мягкой, отмечает политолог Руслан Бортник. Могла бы быть жестче, поскольку решение парламентариев "дает право России открыто обвинять Украину в срыве минских соглашений".

"Развязать руки военным" и "Минск" на волоске

Раскритиковали "реинтеграцию Донбасса" в непризнанных ЛНР и ДНР. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что закон нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.

"(Президент Украины Петр) Порошенко заявил, что он (закон — Ред.) позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу", – сказал Захарченко журналистам.

Схожая позиция – у представителя ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего. Впрочем, он надеется, что работа контактной группы продолжится.

"Этот закон в корне ломает логику минского процесса, он пытается перечеркнуть этот процесс. Будем надеяться, что разум возобладает, и работа в Минске продолжится, невзирая на те провокационное законы, которые принимает Украина", – сообщил Дейнего, добавив, что этот закон "ставит под сомнение все, что происходило до его принятия".

"Донбасс не оставят в покое"

Для жителей неподконтрольного Украине Донбасса принятый Радой закон стал очередным поводом для волнений и тревог. Это отчетливо видно в соцсетях, где обмениваются версиями и догадками, "что теперь будет".

"В городе сразу же поползли слухи, что нужно готовиться к новой войне, – рассказывает житель Донецка Максим. – Что Донбасс все равно не оставят в покое, потому что оставить его – значит для украинских властей признать поражение. А этого допустить нельзя, потому что тогда не выберут на следующих выборах".

Мужчина добавляет, что обострения на фронте ждали сразу же, в первые часы после принятия закона. Но его не случилось – что уже очень хорошо.

"Мы не ожидаем от Украины никаких мирных инициатив, никакого возвращения, реинтеграции – во всяком случае, при нынешней власти в Киеве", – высказывает общее мнение дончан местный житель.

Луганчан новость о принятии нового украинского закона тоже не порадовала. Люди боятся, что за признанием территорий оккупированными будет закон о коллаборационистах, что закроет для многих въезд в Украину.

"Многие как работали в исполкомах, в разных органах власти, так и работают. И при Украине, и при ЛНР, – говорит луганчанка Елена. – Тысячи, десятки тысяч людей – бухгалтеры, обычные клерки, да хоть дворники. И что, все они – пособники оккупантов? Ну это же полный бред! И как после этого ехать к родственникам в Украину?"

Жители города не понимают, как явно "ястребиный", воинственный закон поможет Донбассу вернуться в Украину.

"Мы надеемся только на одно – чтобы не стало хуже. Чтобы не началась война, а все остальное — не так важно. Потому что мы на украинские законы уже давно не ориентируемся, они нас не касаются. Одним больше, одним меньше", – заключает женщина.