Разумков: закон о реинтеграции Донбасса к миру не приблизит

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков во время итоговой пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса.

"Многие наши иностранные коллеги говорят, что закон декларативен и что на урегулирование конфликта не повлияет. Эту же риторику поддерживают наши народные депутаты. Хотелось бы, чтобы на Востоке наступил мир, но с этим закон не очень помогает. Кроме названия, реального урегулирования мы не увидим", — заявил Разумков.

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