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    Разумков: закон о реинтеграции Донбасса к миру не приблизит

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (365)

    (обновлено: )32742
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса. По его словам, кроме названия закон не несет реального урегулирования.
    РИА Новости Украина

    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков во время итоговой пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса.

    "Многие наши иностранные коллеги говорят, что закон декларативен и что на урегулирование конфликта не повлияет. Эту же риторику поддерживают наши народные депутаты. Хотелось бы, чтобы на Востоке наступил мир, но с этим закон не очень помогает. Кроме названия, реального урегулирования мы не увидим", — заявил Разумков.

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