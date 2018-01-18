Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 19 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели января 2018 года.

— Закон о реинтеграции Донбасса — что осталось, что ушло, что будет дальше.

— Бензин и гривна — рост и падение как фактор политической жизни.

— Танцы вокруг денег. Отчет по Привату, Луценко и миллиарды Януковича.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

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