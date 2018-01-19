Тренд дня, реинтеграция Донбасса: "Депутаты открыли ящик Пандоры"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Парламент принял в целом скандальный президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. Президент Петр Порошенко уже прокомментировал принятие законопроекта.

По мнению юриста Андрея Портнова, в законе о реинтеграции Донбасса нет ни одного слова ни о реинтеграции, ни о Донбассе.

"В основном там о себе, о новых для себя полномочиях и о собственном пиаре. Большинство словосочетаний взяты либо из уже ранее принятых законов, либо из газетных вырезок. Из самого прекрасного — разрешение проникать в жильё граждан без санкции суда", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Как уточнил Портнов, теперь это будут делать не только военные и правоохранители, но и непонятно кем "привлеченные другие лица".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук подчеркнул акцентировал, что принятый парламентом закон направлен на скорейшее выполнение Минских соглашений.

"Как это, спросите вы? Законом создается четкая вертикальная структура управления военными частями, где нет места добровольческим батальонам.

А именно полностью убрать добробаты с фронта — это одно из требований Кремля для "перезапуска" Минских соглашений", — пояснил аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко подчеркнула, что нынешняя власть не способна обеспечить выполнение принятых законов.

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"Каждый раз запинаюсь, когда надо назвать проголосованное этими людьми — законом. Да какая уже разница что они проголосовали/сказали/сделали незаконного, если обеспечить выполнение этого очередного так называемого закона выстроенная ими система не в состоянии. Способ, которым творится беззаконие, не имеет значения, пока они при власти и ни от чего не спасет — после", — подчеркнула Дьяченко.

Скриншот с сайта Facebook

Эксперт-международник Олег Волошин считает, что создаваемая на основе принятого законопроекта очередная волна воинственного ура-патриотического пафоса уведет часть общества подальше от здравого смысла.

"Причем волну эту гонят те, кто прекрасно осознает абсолютную невозможность победы ни силой, ни через истощение России (у Украины запас устойчивости очевидно меньше), а, главное, не имеют никакого желания что-либо менять. Этот закон вообще не о Донбассе, а о грядущих выборах. Посмотрим, сколько в стране идиотов, готовых голосовать за жупел", — прокомментировал Волошин.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Сергей Быков уверен, что большинство депутатов не изучали законопроект о деоккупации Донбасса, который принесет массу проблем отечественным дипломатам.

"Этот закон о т.н. деоккупации принесёт массу проблем украинской дипломатии и украинскому государству. Во-первых, он полностью проваливает Минск и возможность политико-дипломатического завершения конфликта", — пояснил эксперт.

Быков считает, что принятый законопроект разрушает "нормандский формат" переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе.

Скриншот с сайта Facebook

"В-третьих, может спровоцировать нехилую эскалацию на Донбассе с увеличением количества жертв. Они открыли ящик Пандоры, но пока сами об этом не знают", — резюмировал Быков.