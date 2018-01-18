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    МИД РФ о законе по Донбассу. Свидетельствует о подготовке Киева к войне

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (340)

    (обновлено: )1094201
    МИД РФ отмечает, что объявлено о переформатировании так называемой антитеррористической операции в войсковую и передаче ее управления военным, которым будут подчинены все остальные силовики.
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Москве считают принятый в Украине закон о реинтеграции Донбасса свидетельством подготовки к новой войне, говорится в сообщении МИД РФ.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Никаких механизмов реинтеграции в законе по Донбассу нет - Бортник

    Парламент в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

    Как указали в МИД РФ, с момента одобрения закона в первом чтении (6 октября 2017 года) этот документ, хотя и подвергся определенным коррективам, но сохранил главную нацеленность — законодательно подтвердить линию Киева на решение "проблемы Донбасса" силовым путем.

    "В частности, объявлено о переформатировании так называемой антитеррористической операции в войсковую и передаче ее управления военным, которым будут подчинены все остальные силовики. В этих целях будет создан утверждаемый президентом Украины некий "объединенный оперативный штаб", который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке. Причем без формального введения военного положения. По сути, Петр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя", — заявили в МИД РФ.

    Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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