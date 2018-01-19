Реинтеграция Донбасса. О разнице между законом и спамом

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Принятый парламентом закон о реинтеграции Донбасса вряд ли будет способствовать эффективному переговорному процессу для достижения мира. Но он меняет ситуацию во внутренней политике, наделяя президента новыми полномочиями, отмечают эксперты.

Верховная Рада в четверг приняла в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе рассмотрения депутаты отвергли большую часть предложенных поправок, в частности, отказались разорвать дипломатические отношения и договор о дружбе с Россией. Не хватило голосов и для принятия поправки о признании непризнанных республик Донбасса "террористическими организациями". В целом же поправок было предложено более шести сотен.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

"Самые правильные патриоты"

Вокруг законопроекта было много споров. Документ критиковали как сторонники мирного решения проблемы Донбасса, так и представители "партии войны", требовавшие ужесточить формулировки (так, прозвучало даже предложение расстреливать чиновников непризнанных республик).

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, это объясняется тем, что политики использовали момент для борьбы за правый электорат — внося соответствующие поправки и делая громкие заявления, они показывали избирателю, кто они-то и есть "самые правильные патриоты".

В то же время, по мнению эксперта, некоторые политсилы, пытаясь радикализировать нормы закона, могли преследовать и другие цели, например — осложнить для президента ситуацию на внешнеполитической арене. В частности, закон затруднит реализацию минских договоренностей (а на их выполнении настаивает Запад).

С другой стороны, внутри страны президент в результате получил новые полномочия — он может управлять ВСУ, минуя парламент.

"Президент может теперь в любой момент начать военную операцию и таким образом управлять сегодня этим конфликтом", — отметил Бортник.

С этим согласен политический эксперт Николай Спиридонов, отметивший, что можно предположить и такой вариант, когда президент в силу ряда причин может начать военную операцию не только в Донбассе.

"Отталкивают Донбасс"

Спиридонов напомнил также, что пропал термин "антитеррористическая операция" (АТО), и в результате возникла "достаточно гибридная ситуация".

"С одной стороны, войну (России — Ред.) не объявили, дипломатические отношения не разорвали, но в то же время получается какое-то среднее положение между войной и АТО, но теперь вроде как больше война, чем АТО", — констатировал Спиридонов, добавив, что парадоксальным выглядит тот факт, что с "агрессором" не разрывают дипотношения, что продолжает действовать договор о дружбе и сотрудничестве…

А что Донбасс? По словам эксперта, не говорится в законе и об амнистии — напротив, "всем, кто работал в органах самопровозглашённых республик, вплоть до уборщицы, грозят уголовной ответственностью". А это вовсе не "реинтегрирует" Донбасс, но, напротив, отталкивает.

"По сути, можно предположить, что Украина в одностороннем порядке выходит из минских соглашений", — отметил Спиридонов.

А вот политолог Вадим Карасев в интервью корреспонденту РИА Новости Украина Анне Лабе заявил, что "этот закон "подрезает" минские соглашения, но их не отменяет, как и не отменяет он минский процесс в целом и Нормандский формат". Просто Киев получает больше пространства для маневра…

Мир или война?

Представители власти документом довольны. Президент Петр Порошенко прокомментировал принятие закона на своей странице в Facebook. По его словам, "ключевой сигнал" документа заключается в том, что Украина намерена возвращать территории политико-дипломатическим путем. Он также напомнил, что закон принят по его инициативе.

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Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк сообщил журналистам, что одобрение закона откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев, о "предоставлении возможности украинскому государству восстановить свою территориальную целостность, выводе российских войск с украинской территории и восстановлении российско-украинской границы".

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов считает, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины.

Это "может дорого стоить стране"

Отметим, согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия фигурирует как "страна-агрессор". В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил в связи с этим, что изъятие из текста закона о Донбассе упоминания минских соглашений показало всему миру, что Киев не намерен выполнять взятые на себя в Минске обязательства.

В "Оппозиционном блоке" также сочли новый закон попыткой уйти от обязательств — как вне, так и внутри страны.

"Принятие закона… противоречит национальным интересам Украины. Этот предвыборный популизм власти может дорого стоить стране. Продавив в парламенте принятие этого закона, "партия войны" отказала гражданам Украины, проживающим на временно неподконтрольных территориях, в их конституционных правах. Попыткой уйти от выполнения минских соглашений она поставила под удар мирный процесс, подорвала авторитет и репутацию Украины как ответственного внешнеполитического партнера", — говорится в заявлении партии.

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В непризнанной ЛНР сочли, что новый закон "ломает логику" минского процесса, а глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что документ "развяжет руки военным".

Напомним, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.