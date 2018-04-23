Главные темы весенней сессии ПАСЕ и "украинский вопрос"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Сессия не без скандала

В понедельник 23 апреля в Страсбурге стартует весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 27 апреля. Нынешняя сессия ПАСЕ проходит на фоне громких скандалов, в частности, после заявлений о системной коррупции в самой Ассамблее со стороны Азербайджана и отравления бывшего экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В апрельской сессии также по-прежнему не принимает участие российская делегация.

В понедельник в ПАСЕ запланировано выступление президента Ассамблеи Микеле Николетти, который приступил к выполнению своих обязанностей в январе этого года. При этом Николетти проиграл в начале весны парламентские выборы в Италии, поэтому группа социалистов, которую он представляет, выберет нового кандидата на должность главы ПАСЕ — Антинио Гутьеррес Лимонеса из Испании или Лилиану Мори Паскье из Швейцарии. Сам Николетти уйдет с поста президента ПАСЕ перед началом июньской части сессии.

В целом в ходе сессии ожидается обсуждение ситуации в Донбассе, выборов президента РФ в Крыму, явления гибридной войны, проблемы фейковых новостей, изменение климата и выполнение Парижского соглашения, финансирование террористической группы ИГИЛ и ряд других тем.

Делегация Украины в ПАСЕ ранее предложила вынести на обсуждение апрельской сессии вопрос проведения выборов президента РФ в Крыму, которые предложено назвать "незаконными" — тема была заявлена как "Незаконные выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым: нарушение прав человека". Вместе с тем, рассмотрение по этому вопросу уже не обошлось без скандала. Напомним, что окончательная повестка дня работы Ассамблеи утверждается в первый день сессии. Сначала она обсуждается на заседании уставного органа ПАСЕ-Бюро, затем по повестке дня происходит обсуждение на сессии. Вместе с тем в понедельник Бюро отказало в ответ на запросы Великобритании и Украины в проведении срочных дебатов относительно отравления Скрипаля в Солсбери, проведения выборов в Крыму и других вопросов.

Смотрите также: Заседание Совбеза ООН по "делу Скрипалей"

Как сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, это могло быть связано со скандалом вокруг коррупции в самой организации.

"Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других на тему Солсбери, незаконных выборов в Крыму и т.д. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ по фактам взяточничества и нескрываемого лоббизма, обнародованным вчера, где в негативном контексте упоминаются многие депутаты из Западной Европы и ни один украинец", – написал Арьев, который ранее уточнял, что пропустит нынешнюю сессию из-за болезни.

Арьев традиционно заявил, что западные политики продолжают гнуть пророссийскую позицию в ПАСЕ.

Украинские вопросы в Страсбурге

Помимо темы по выборам в Крыму украинские вопросы в ПАСЕ будут обсуждаться в контексте ряда докладов. Отметим, что ранее в украинской делегации весеннюю сессию ПАСЕ называли очень "напряженной и важной".

"На самом деле очень важная сессия, будут рассматриваться вопросы незаконных выборов в Крыму, российской агрессии, "Северного потока – 2", который пытается РФ построить и использовать как оружие. Мы будем проводить отдельное мероприятие по "Северному потоку – 2", уже инициировали сбор подписей за проведение дебатов относительно действий РФ в Крыму, Солсбери, Сирии и так далее", – заявлял член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Во вторник, 24 апреля, в ПАСЕ будет заслушан доклад по проблемам, которые возникли в трех странах в результате отступления от некоторых статей Европейской конвенции по правам человека. Речь идет об Украине, в частности, об отступлении ст. 15 Европейской конвенции по правам человека в ряде вопросов по Донбассу. Также тема касается Франции и Турции.

На среду в ПАСЕ запланирован доклад по переселенцам и гуманитарным вызовам. Речь в этом контексте пойдет о том, что наибольшее количество внутренне перемещенных лиц в Европе приходится на Украину, где в Донбассе для многих людей ограничен доступ к медицинской помощи, десятки тысяч покинули свои дома и пожилых родителей. Планируется, что члены-государства Совета Европы призовут к обеспечению гуманитарных и социальных потребностей внутренне перемещенных лиц.

Также, как ранее сообщал Арьев, в ходе сессии запланированы проведение круглого стола касательно "Северного потока-2" при участии CEO "Нафтогаза" и встреча ad hoc комитета "для продавливания возвращения россиян".

ПАСЕ без реального влияния

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, весенняя сессия ПАСЕ едва ли принесет какие-либо конкретные результаты, так как это "совершенно пустая организация".

"Россия совершенно правильно забрала свою делегацию из ПАСЕ и перестала платить членские взносы. Ведь, по сути, это совершенно пустая организация, не имеющая реального влияния. В отличие от того же Европарламента", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что резолюции ПАСЕ — не являются обязательными для исполнения.

"Мало того, их можно купить за деньги, подкупив нищих депутатов с какой-нибудь Прибалтики. Или постоянно "подкармливать", как делали товарищи из Баку. И только для украинцев, которые слабо понимают механизм работы ПАСЕ, рассказывают сказки о том, как украинская делегация победила Путина в Европе. Или кто-то из ее членов, махая кадилом, добился реального давления на Порошенко", — прокомментировал эксперт.

По его словам, в действительности сессия ПАСЕ — пустая трата денег украинских налогоплательщиков.

"Реально же сессия ПАСЕ — это место, где можно пару дней весело попить пиво за счет бюджета своего государства. В случае с украинской делегацией — за наш с вами счет", — резюмировал аналитик.

Напомним, ПАСЕ – один из двух главных уставных органов Совета Европы. Ассамблея состоит из представителей парламентов всех государств-членов.

По данным материалов открытых источников интернет