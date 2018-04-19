Страсти по "Северному потоку". Кому будет хорошо?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

В медийной войне вокруг темы строительства "Северного потока-2" никто из участников не оперирует реальностью, отдавая предпочтение буйству иррациональной фантазии. В этой статье предлагается сменить систему координат, навязываемый общественному мнению политиками и вип-персонами от газового бизнеса, и посмотреть на ситуацию прагматично, без эмоций.

Итак, во-первых, европейский газовый рынок – растущий и требующий дополнительных поставок голубого топлива в ближайшие десять-двадцать лет, минимум. И причина этого не только в том, что экономика ЕС оправилась от кризиса 2008-го года и идет в рост. Кроме этой причины, существенным фактором потребности является принципиальный отказ Германии, "сердца" экономики Евросоюза, от атомной энергетики. Для того, чтобы заменить ее исключительно "зеленой" энергетикой потребуются десятилетия и триллионы евро инвестиций. Если же примеру немцев последуют и иные страны ЕС, держатели АЭС, то потребность в газе возрастет кратно.

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Во-вторых, альтернативы по дешевизне российскому газу на европейском рынке нет. И не предвидятся. Американские обещания предоставить ЕС сжиженный газ ниже себестоимости, которые недавно прозвучали от представителя Госдепа, всего лишь пустой звук. Трудно себе представить, что американский Конгресс или Белый Дом согласятся на подобный шаг. Ведь это потребует сотни миллиардов долларов компенсаций из тамошнего бюджета для американских производителей.

В-третьих, Газпром заявил и не раз, что намерен расширять свое присутствие на европейском рынке. То есть, и готов, и намерен поставлять в ЕС большие объемы голубого топлива.

В-четвертых. К сроку окончанию транзитного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ни "Турецкий", ни "Северный" потоки запущены не будут. Их ввод произойдет не ранее 2021-22 гг. Так что договариваться Киеву и Москве все равно придется, иначе оба понесут репутационные потери перед ЕС, не говоря уже о финансовых.

В-пятых. У ЕС есть способы и инструменты для удовлетворения потребности Украины в сохранении европейского транзита российского газа, кроме запрета строительства "Северного потока-2".

Так о чем же ныне сыр-бор? Естественно о нахождении максимально безопасной и выгодной схемы работы с российским газом для всех участников газового спора. Но можно ли всех удовлетворить в ситуации, когда каждый преследует исключительно свой интерес и не желает учитывать интересы других участников? Едва ли. Так что в итоге будут и "потерпевшие". В первую очередь, увы, Украина.

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Если сложить планируемые мощности "Северного потока-2" и "Турецких потоков" с нынешней прокачкой в ЕС газа из РФ, то дефицит объемов прокачки составит 10-15 млрд. кубов в год. Которые и обещал "подарить" глава "Газпрома" Миллер Киеву.

Поездка украинского президента к немецкому канцлеру за поддержкой в вопросе транзита показала, как можно эту поддержку оказать, формально удовлетворив все стороны и сохранив лицо. Уже не первый месяц ряд европейских стран, включая ЕК и США, гонят волну на предмет сохранения украинского транзита российского газа. Усматривая в переключении его части на "Северный поток-2" угрозу европейской безопасности. И вот, они услышаны. Меркель переговорив с Путиным объявляет: проблема решена. Транзит будет.

О чем немедленно сообщает Петру Алексеевичу. Последний "трубит" об очередной победе. И она достигнута. Реально же речь о том, что Москва подыграла Берлину, который оказался в эпицентре нападок стран ЕС, после того, как выдал разрешение на строительство в своих территориальных водах нитки газопровода "Северный поток-2". Ангела Меркель после переговоров с Владимиром Путины показала всю степень своей влиятельности, разрешив проблему сохранения украинского транзита. И тут же развила успех, проведя встречу с датским премьером. У последнего теперь тоже развязаны руки в предоставлении разрешения от своей страны на предмет прокладки трубопровода в своих терводах. Мгновенно, после заявления канцлера Германии финны выдали разрешение строителю "Северного потока-2" в своих водах. Проще говоря, российский и немецкий лидеры разрубили "гордиев узел" сохранения за Киевом статуса транзитера росгаза. И что тут можно возразить противникам проекта "Северного потока-2"? Их требования удовлетворены. Правда объемы прокачки невелики и едва ли покроют расходы на поддержание украинской трубы в рабочем состоянии. Но ведь и тут есть выход. Причем не один.

Несмотря на все напряги между "Газпромом" и "Нафтогазом" друг от друга им никуда технологически не деться. А значит нужно как-то оговаривать правила "общежития".

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Во-первых, Украина, для поднятия рентабельности своей ГТС могла бы вернуться к теме прямых закупок росгаза для своих внутренних потребностей. При этом, если промышленность выйдет из цикла самоуничтожения на восстановление и рост, то потребности в газе будут расти. Причем в газе дешевом, иначе не будет роста и возврата к экспорту химпрома, металлургии и пр. Если населению можно навязать дорогой словацкий газ российского происхождения, то с бизнесом это не пройдет. Потому как не даст ему необходимой конкурентноспособности на внешних рынках. Более того, никто не отменял схем, когда крупные отечественные промышленные производители напрямую договаривались с "Газпромом" о закупках газа под свои потребности, минуя "Нафтогаз". Только на этих двух направлениях украинская труба могла бы добрать дополнительно к европейскому транзиту в 10-15 млрд кубов еще столько же под свои потребности.

Во-вторых. И "Северный поток-2" и "Турецкие потоки" имеют ограничения по объемам прокачки. Потому не смогут покрывать ни текущих, ни тем более растущих потребностей ЕС в голубом топливе. Следовательно, если потребности европейских потребителей будут расти, то удовлетворить их смогут исключительно мощности украинской ГТС. Следовательно, уже к 2021-22 гг, когда реально встанет вопрос о нужных для ЕС и РФ объемах прокачки газа через нашу ГТС, это может быть и 20-25 млрд. кубов. Потому говорить о том, что украинской трубе не жить после ввода "Северного потока-2" — преждевременно.

В-третьих. Доля "Газпрома" на европейском рынке ныне колеблется в пределах трети от реальной потребности ЕС. Если в Брюсселе так пекутся о загруженности украинской ГТС транзитом росгаза, то почему бы просто не увеличить долю "Газпрома" на еврорынке? Например до 40%. Ведь европейские газовые месторождения истощаются. Американский сжиженный газ – крайне дорог. Да и прием его требует громадных капиталовложений под строительство терминалов для приемки. Причем подобный прирост доли мог быть бы обставлен юридически так, чтобы соблюсти все требования по безопасности от политического влияния Москвы на Брюссель и страны ЕС, потребителей росгаза. Немцы же как-то эту проблему разрешили. Почему остальные не могут? Тем более, что по утверждению многих европейских политиков, сам факт транзита росгаза через украинскую ГТС лишает его способности быть "оружием" в руках Кремля. Так пусть этот прирост поставок и идет через украинскую трубу. А это еще десятки миллиардов кубов ежегодно.

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Естественно, чтобы все эти процессы были запущены и вывели бы всех участников на некий общеевропейский компромисс нужна и политическая воля, и смена тренда заявлений в публичном пространстве вокруг темы росгаза. Прежде всего со стороны Украины. Потому как в контексте судебных исков "Нафтогаза" к "Газпрому", расторжения части Большого договора между Киевом и Москвой, введения очередных украинских санкций в отношении росбизнеса, выйти на конструктив в теме продолжения или сохранения максимально возможной части транзита российского газа через украинскую трубу попросту невозможно. А это для Украины, ее промышленности, коммунального хозяйства куда важнее, чем демонстрация лояльности инициативам Белого Дома. Потому как, ежели украинская труба придет в техническую негодность, то цепная реакция последствий для всего инфраструктурного комплекса страны будет катастрофической. Попытки же ставить на агрессивную риторику в адрес северной соседки, как показал опыт последних четырех лет противостояния, не дал ни одного позитивного результата ни для Украины, ни для ее населения. При этом все то конфликтное поле, которое создано в сфере экономики и бизнеса могло бы быть конвертировано во взаимовыгодные условия для обеих сторон. И положить начало глобальному процессу примирения двух стран, начав его в экономической сфере.