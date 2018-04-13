Дания назвала условия, на которых даст добро на "Северный поток-2"

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания будет связывать разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Об этом он сказал после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение", — заявил премьер-министр, передает "Корреспондент".

По его словам, правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Датские законы требуют, чтобы правительство, принимая решение, "учитывало геополитические рамочные условия".

Строительство "Северного потока-2" касается не только Дании, поэтому, по словам Расмуссена, он рад, что канцлер Меркель 10 апреля сделала недвусмысленное заявление по этому вопросу.