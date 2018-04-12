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    Парубий: строительство "Северного потока-2" - мощный удар по Украине

    (обновлено: )22040
    Разрешение на строительство "Северного потока-2" является мощным ударом по безопасности Украины "в то время, когда на фронте погибают ее военные", заявил спикер Верховной Рады.
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал одобрение строительства "Северного потока-2" ФРГ и Финляндией "мощным ударом" по Украине, сообщает "Европейская правда".

    Газопровод
    УНИАН
    Тренд дня: "аморальный "Северный поток-2"

    "Разрешение на строительство "Северного потока-2" является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные", — заявил парламентарий.

    Сам газопровод Парубий назвал фактором дестабилизации для всего региона.

    "Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта", — подчеркнул он.

    В конце марта разрешение на строительство "Северного потока-2" выдала Германия, в апреле — Финляндия. Компания Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет одобрение России, Швеции и Дании.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация "Северного потока-2" возможна только в том случае, если Россия не откажется от использования газотранспортной системы Украины. При этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что транзит может сохраниться на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

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    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

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