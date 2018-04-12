Парубий: строительство "Северного потока-2" - мощный удар по Украине

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал одобрение строительства "Северного потока-2" ФРГ и Финляндией "мощным ударом" по Украине, сообщает "Европейская правда".

"Разрешение на строительство "Северного потока-2" является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные", — заявил парламентарий.

Сам газопровод Парубий назвал фактором дестабилизации для всего региона.

"Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта", — подчеркнул он.

В конце марта разрешение на строительство "Северного потока-2" выдала Германия, в апреле — Финляндия. Компания Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет одобрение России, Швеции и Дании.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация "Северного потока-2" возможна только в том случае, если Россия не откажется от использования газотранспортной системы Украины. При этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что транзит может сохраниться на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.