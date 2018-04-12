Может ли конкурировать украинская ГТС с "Северным потоком-2"?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не собирается отказываться от транзита газа через Украину. По его словам, транзит может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Но стоит отметить, что 10-15 миллиардов кубометров газа в год — это в несколько раз меньше, чем того объема, который прокачивают нашей ГТС сейчас. Напомним, что накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

Читайте также: "Северный поток-2" и новая реальность для Украины

Как снижение транзита газа скажется на Украине, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Эти 10-15 млрд кубометров газа в год покроют хотя бы технологические потребности?

— Нет, конечно, они не покрывают. Потому что при потенциале, давайте возьмем по минимальной шкале, 120 миллиардов кубических метров 10-15 млрд – это 10% от мощности. Соответственно, 90% мощностей украинской газотранспортной системы будут не востребованы. Соответственно, вся система целиком будет генерировать убытки, потому что вот эти оставшиеся 90% нужно будет содержать. То есть, условно, постоянные затраты у вас сохраняются, прибыль вы не получаете, потому что эти мощности вы не используете, тогда становится вопрос: что с ними делать? То есть или резать на металлолом, как в свое время предлагал известный украинский чиновник, либо консервировать, что по деньгам может оказаться сопоставимо со стоимостью модернизации. То есть и консервация, и модернизация – это технологические процедуры, которые требуют вложения.

Как можно модернизировать трубу, уменьшить ее мощность?

— Конечно. Но я говорю сейчас как раз о консервации, модернизация может касаться, скажем, того участка, который будет задействован при таких объемах, даже если эти объемы будут больше. Вот об этом мы можем говорить, потому что "Укртрансгаз", если мне память не изменяет, на протяжении последних двух лет бил в набат и говорил о недофинансировании инвестиционных программ, о необходимости их увеличения, расширения, речь шла о замене компрессоров на компрессорных станциях, то есть газоперекачивающих агрегатов, речь шла о замене линейной части, что "Нафтогаз" не дает возможности, скажем, вкладываться по полной программе для того, чтобы ГТС могла конкурировать. Мы же говорим сейчас о конкурентных преимуществах в контексте Германии особенно. Что мы можем предложить по сравнению с "Северным потоком-2"? Вот так нужно ставить вопрос, а не какой объем останется на долю Украины, или вся Европа с нами или вся Европа не с нами. Вот выйти из этой парадигмы "зрада-перемога" по внешнеполитических взаимоотношениях, я бы шел по этому пути все-таки.

Миллер заявил, что транзит сохраниться, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта. Мы должны им что-то предложить?

— У "Газпрома" в этом случае ситуация будет достаточно простой. Господа, мы дотягиваем до восточной границы Украины, вы же мечтали всю жизнь? Пожалуйста. Мы реализуем вашу мечту. Помните, "Газпром — мечты сбываются"? Мы будем продавать газ на восточной границе после того, как закончится контракт на транзит газа до 2020 года, но объем этого газа будет значительно меньше, чем это предполагалось по тому же контракту, или чем мы транзитировали до того. В этом случае, по большому счету, и контракт не нужен.

Мы говорим о контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом"?

— Да, контракт на транзит. Потому что тогда вступает в действие правило третьего энергопакета. То есть, есть покупатели — "Укртрансгаз" или та компания, которая будет выступать в качестве оператора, а это уже будет ее головная боль — как содержать ГТС, как обеспечивать прохождение. То есть это все ложится уже на плечи Украины. Поэтому контракт в принципе уже и не актуален.

С кем будет обсуждаться вопрос, каким образом законтрактованный в Европе газ будет туда направляться с РФ?

— А тут уже по принципу третьего энергопакета. То есть "Газпром" договаривается с украинским оператором, передает ему газ и дальше это уже проблема украинского оператора, каким образом доставить газ непосредственно потребителю, как работает в принципе вся европейская ГТС. Она работает где-то по таким правилам.

Читайте также: "Северный поток-2"? Европейцы не устоят

При этом никаких контрактов с потребителем в Европе мы не будем заключать?

— Мы же не экспортеры. Мы будем контрактоваться с операторами, например, с тем же "Юстримом" в Словакии. То есть это будет чисто диспетчерская, техническая работа между двумя операторами.

Среднеевропейская цена транзита газа отличается от нашей?

— По контракту с "Газпромом" — нет. По тем тарифам, которые были установлены НКРЭ — да, они выше, они в нескольких случаях были выше в три раза. Например, речь идет о входе в украинскую ГТС 12,4 доллара за тысячу кубометров. То есть, там был изменен вообще принцип. Если раньше считался транзит тысяча кубов на сто километров, то сейчас то, что предложено НКРЭ, европейская система. То есть, вы платите за вход тысячи кубов, вы платите за выход тысячи кубов и вот таким образом формируется тарифная ставка. Она была выше для "Газпрома" в 3,5 раза по сравнению с теми тарифными ставками, прописанными в контракте.

Ранее экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявлял, что "Газпром" создает повод обвинить Украину в срыве транзита газа в ЕС.

А эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко отметил, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" обнулят транзитный статус Украины.