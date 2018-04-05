Украина без угля, газа, нефти и... что дальше?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украинской нефти не хватает

В какую отрасль не влазила бы украинская власть, так ее сразу же настигает коллапс. "Регулирование" в угольной, газовой и атомной сфере чуть не привело к энергетическому краху, который удалось избежать только массовым импортом энергоносителей из США, ЮАР, Беларуси и… России.

В результате военных действий, чрезмерного регулирования и введения сомнительных схем типа "Роттердам+" энергоносители стало выгодней импортировать, чем производить в Украине. Государственное вмешательство в нефтедобычу и конфликт с Коломойским (контролирует половину акций "Укрнафты") привели к стремительного падению производства отечественной нефти, в результате чего наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вынуждены были полностью перейти на импорт российской нефти.

На днях "Укртатнафта", которая контролирует Кременчугский НПЗ (43% акций принадлежит государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", остальные — структурам, подконтрольным Коломойскому и Ярославскому) обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой провести специальное расследование относительно "возрастающего импорта нефтепродуктов" в страну. "Укртатнафта" предложила ввести квоты и постепенно снизить долю импорта нефтепродуктов из одной страны (из одного источника) до 30%.

По данным "Укртатнафты", зависимость Украины от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси в последние годы составляет 60-80%.

"Такое заявление было сделано в связи с тем, что они закупают нефть за рубежом, перерабатывают у себя, это не украинская нефть. Ее все меньше и меньше. Они ее покупают за границей. Перерабатывают, приходят на рынок и не могут ее продать. А то что у нас 70-80% топлива на рынке это — импорт, это правда и ненормально. Мы просто сжигаем валюту, которая нам дорого достается за счет наших экспортных позиций. Украинской нефти сейчас очень мало. Добыча падает на 15% в месяц, ее скоро станет вообще, как слез, так что для удовлетворения внутренних потребностей ее не хватает", — сообщил РИА Новости Украина энергетический эксперт Александр Сиренко.

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По его словам, открытые границы и низкие пошлины привели к тому, что в Украине стало невыгодно не только добывать нефть, но и заниматься производством нефтепродуктов.

"Производство в полной мере осталось только на двух заводах это Шебелинский НПЗ и Кременчугский НПЗ. Лисичанский "Линник" "Роснефть" не запустит, там слышны взрывы. Завод находится в зоне поражения, туда долетает снаряд. Одесский НПЗ, который находится в руках государства, находится в удручающем состоянии, его нужно продавать казахам или азербайджанцам, которые способны наладить поставки туда своего сырья. Все западноукраинские НПЗ сейчас работают в минус, Херсонского НПЗ уже нет, у нас импортеры загубили украинскую нефтепереработку", — отметил Сиренко.

По мнению эксперта, продажа импортных нефтепродуктов приносит сейчас куда больше доходов, чем реализация отечественных. Так, АЗС «наваривают» 5 гривен с литра на каждом импортном бензине, и только 2 гривны — на продаже украинского.

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Дешевого топлива не ждите

"В ближайшие месяц снижения цен ждать не стоит. В Европе выросли котировки на бензин, растут цены на дизель, поскольку в разгаре посевная и я не уверен, что цены упадут вниз ввиду повышенного спроса на дизтопливо со стороны аграриев. По сжиженному газу та же история. Активный спрос на начало сезона привел к тому, что люди стали больше ездить, цена на пропан бутан выросла на 1000-1200 грн на тонне", — заявил эксперт.

Падение продаж дизеля и бензина, а также снижение цен на нефть и курса доллара мало повлияло на аппетиты розничных сетей, которые продолжают держать ценовую планку на бензин в пределах 28-33 грн за литр.

Искусственное завышение цен на бензин привело к тому, что украинцы стали массово отказываться от нефтепродуктов и переходить на сжиженный газ. Если такая политика продолжится, то мы можем полностью потерять украинскую нефтедобычу, а также производство украинских нефтепродуктов.