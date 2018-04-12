Финляндия разрешила строительство "Северного потока‑2"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", сообщил оператор проекта — компания Nord Stream 2.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток‑2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и завершила процесс получения разрешений в Финляндии. Разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде", — говорится в сообщении.

Ранее, 5 апреля, Nord Stream 2 получила первое разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода "Северный поток-2" в ИЭЗ Финляндии. В ИЭЗ Финляндии пройдет участок газопровода протяженностью 374 километра.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока-2".