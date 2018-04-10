В "Нафтогазе" отреагировали на заявление Меркель по "Северному потоку-2"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В компании "Нафтогаз Украины" рассчитывают, что новая позиция Германии по строительству "Северного потока-2" поможет министрам других стран ЕС принять решение по строительству газопровода.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "троянским конем" проект "Северный поток — 2" для Европейского союза, предположив, что ценой за запуск газопровода будет "раскол в Евросоюзе".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".